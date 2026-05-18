Ante la llegada de las bajas temperaturas, la Municipalidad de Crespo puso en marcha una nueva edición del Programa Invierno, una iniciativa destinada a brindar acompañamiento y asistencia a vecinos que necesiten frazadas o ayuda económica para la compra de gas envasado durante la temporada invernal.

La propuesta busca atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad en una época del año en la que el descenso térmico incrementa la demanda de calefacción y abrigo. Desde el municipio destacaron que el objetivo principal es contribuir al bienestar y mejorar las condiciones de vida de las familias que atraviesan situaciones económicas complejas.

Quienes requieran acceder a este beneficio deberán acercarse a la Dirección de Desarrollo Humano, ubicada en 25 de Mayo 907, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00. Allí se realizará una evaluación de la situación socioeconómica de cada solicitante para determinar el tipo de asistencia correspondiente.

El programa contempla la entrega de frazadas y también ayudas económicas destinadas a la compra de garrafas o gas envasado, un recurso fundamental para muchas familias durante el invierno, especialmente en hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Desde el gobierno municipal remarcaron que esta acción forma parte de las políticas sociales que se implementan cada año para acompañar a los vecinos durante los meses más fríos, fortaleciendo la asistencia directa y el trabajo territorial.

Uno de los aspectos destacados de esta iniciativa es que las frazadas son confeccionadas por personal de la Academia Municipal de Corte y Confección, tal como viene ocurriendo en los últimos años. De esta manera, además de brindar abrigo a quienes más lo necesitan, el programa también pone en valor el trabajo y la capacitación que se desarrolla desde los espacios de formación municipales.

La elaboración local de las frazadas permite optimizar recursos y generar un trabajo articulado entre distintas áreas municipales, promoviendo acciones solidarias y comunitarias en beneficio de la población.

Con el inicio de una temporada que se anticipa con temperaturas inferiores a los valores habituales y reiteradas jornadas frías en la región, desde el municipio recordaron la importancia de acercarse con anticipación para realizar las consultas y acceder a la asistencia prevista por el Programa Invierno.