El municipio celebra el Día del Adulto Mayor con talleres y propuestas para una vida activa
Cada etapa de la vida merece ser vivida con plenitud, respeto y alegría. Bajo esa premisa, el municipio de Crespo impulsa diversas actividades para acompañar y reconocer a las personas mayores, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Adulto Mayor.
Las celebraciones comenzaron con una caminata comunitaria, que además de reunir en movimiento a vecinos y vecinas, permitió reflexionar y visibilizar el Día Mundial del Alzheimer, reafirmando el compromiso de la ciudad con la salud y el bienestar integral.
Desde el Centro Municipal de Día para Adultos Mayores “Blanca Rojas” (Roque Sáenz Peña 1152), se presentaron talleres y propuestas que promueven la participación activa, la socialización y el encuentro intergeneracional.
Talleres y propuestas
- Estimulación de la memoria
Actividades cognitivas a cargo de una psicopedagoga, orientadas a prevenir la pérdida de funciones memorísticas.
📅 Lunes – 9:00 y 10:30
📍 Centro Municipal de Día “Blanca Rojas”.
- “Disfrutemos cocinando”
Espacio de cocina saludable y de intercambio de recetas entre participantes.
📅 Lunes – 8:30
📍 Centro Municipal de Día “Blanca Rojas”.
- Uso de nuevas tecnologías
Taller en dos niveles: inicial (uso básico de celular, cajeros automáticos) y avanzado (home banking, plataformas de pago).
📅 Martes – 15:00 y 16:30 en el Centro “Blanca Rojas”
📅 Jueves – 8:30 en el Edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg” (Mendoza 855 – Barrio Norte).
- Natación
Clases divididas en dos grupos: iniciación y perfeccionamiento.
📅 Lunes – 9:00 y 10:00
📍 Asociación Deportiva y Cultura (ADYC).
Una apuesta por la inclusión y el bienestar
Desde el municipio destacaron que estas actividades no solo buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, sino también revalorizar su rol en la comunidad. “Cada taller y cada encuentro son oportunidades para celebrar lo que representan en nuestra historia colectiva y fomentar un presente con más vínculos, aprendizajes y alegría”, señalaron.