Las celebraciones comenzaron con una caminata comunitaria, que además de reunir en movimiento a vecinos y vecinas, permitió reflexionar y visibilizar el Día Mundial del Alzheimer, reafirmando el compromiso de la ciudad con la salud y el bienestar integral.

Desde el Centro Municipal de Día para Adultos Mayores “Blanca Rojas” (Roque Sáenz Peña 1152), se presentaron talleres y propuestas que promueven la participación activa, la socialización y el encuentro intergeneracional.

Talleres y propuestas

Estimulación de la memoria

Actividades cognitivas a cargo de una psicopedagoga, orientadas a prevenir la pérdida de funciones memorísticas.

📅 Lunes – 9:00 y 10:30

📍 Centro Municipal de Día “Blanca Rojas”.

Espacio de cocina saludable y de intercambio de recetas entre participantes.

📅 Lunes – 8:30

📍 Centro Municipal de Día “Blanca Rojas”.

Taller en dos niveles: inicial (uso básico de celular, cajeros automáticos) y avanzado (home banking, plataformas de pago).

📅 Martes – 15:00 y 16:30 en el Centro “Blanca Rojas”

📅 Jueves – 8:30 en el Edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg” (Mendoza 855 – Barrio Norte).

Clases divididas en dos grupos: iniciación y perfeccionamiento.

📅 Lunes – 9:00 y 10:00

📍 Asociación Deportiva y Cultura (ADYC).

Una apuesta por la inclusión y el bienestar

Desde el municipio destacaron que estas actividades no solo buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, sino también revalorizar su rol en la comunidad. “Cada taller y cada encuentro son oportunidades para celebrar lo que representan en nuestra historia colectiva y fomentar un presente con más vínculos, aprendizajes y alegría”, señalaron.