La Municipalidad de Crespo continúa ejecutando una serie de obras e intervenciones viales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación y fortalecer la prestación de servicios públicos para la comunidad.

Desde el municipio destacaron que estas acciones apuntan a transformar cada barrio mediante trabajos de pavimentación, mantenimiento de calles, bacheo, repavimentación y mejoras en el sistema de drenaje pluvial, generando mayor seguridad y mejor transitabilidad para vecinos y conductores.

Pavimentación y obras complementarias

Uno de los principales avances se concretó en el barrio Parque del Lago, donde finalizó la pavimentación de calle René Favaloro, en el tramo comprendido entre Federación y el arroyo.

En ese mismo sector también se pavimentó con hormigón elaborado la calle Federación, entre Favaloro y Laferrara. Además, se ejecutó cordón cuneta en Hermanos Henkel, entre Favaloro y el límite con el arroyo, acompañado por un entubado destinado al desagüe pluvial.

Por otra parte, esta semana comenzarán nuevos trabajos en calle Ramón Carrillo, donde se realizará apertura de caja, preparación del suelo y posterior pavimentación en dos tramos de aproximadamente 160 metros cada uno.

El primero abarcará la media cuadra restante entre Tita Merello y Diamante, continuando luego hasta el límite con el arroyo. Allí también se colocarán cámaras, sumideros y cañerías pluviales de PVC helicoidal de gran diámetro para mejorar el drenaje en días de lluvia.

El segundo tramo completará la media cuadra pendiente entre Juana María Gorriti y María Segovia, extendiéndose hasta conectar con calle Democracia.

Mantenimiento y nivelado de calles

En paralelo, personal municipal desarrolló tareas de nivelado, mantenimiento y colocación de piedra basáltica triturada en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos alcanzaron barrios como San Cayetano, Azul, San Isidro, San Miguel, Parque del Lago, Seco y el Parque Industrial, donde se intervino en calles clave para mejorar la circulación y la estabilidad del suelo.

Bacheos y repavimentación

Durante los últimos días también se ejecutaron tareas de bacheo con hormigón elaborado H21 en distintos sectores de calle Buenos Aires, específicamente entre Santiago del Estero y Catamarca, y entre Misiones y San Juan.

Además, para este jueves está previsto realizar trabajos con asfalto en caliente en tres puntos estratégicos que impactan en los barrios Guadalupe, San Cayetano, Virgen del Rosario y San Francisco de Asís.

Las intervenciones comprenderán:

Arturo Illia y Jorge Heinze, en cercanías de la Escuela Nº 187 “Argentina Soberana”.

Intersección de Florentina Gómez Miranda, San Martín y Rivadavia, en la zona del Campo de Deportes de la Escuela Técnica Nº 35.

Avenida Ramírez, en su tramo final, próximo a la ruta Crespo-Racedo.

Licitación para repavimentar calles clave

Otro paso importante se dio este miércoles 20 de mayo con la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 3, destinada a contratar mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales para la repavimentación de dos arterias centrales de la ciudad:

Calle 9 de Julio: 300 metros desde Misiones hacia Mendoza.

300 metros desde Misiones hacia Mendoza. Acceso Illia: 150 metros entre Las Palmeras y Saavedra.

La inversión prevista alcanza los 220 millones de pesos.

El proyecto contempla trabajos de saneamiento profundo con cemento y mezcla asfáltica, fresado, sellado de fisuras, riego de imprimación, riego de liga y colocación de concreto asfáltico.

Sellado de juntas para mayor durabilidad

El municipio también avanzó con tareas de sellado de juntas en cuadras pavimentadas, una intervención preventiva que mejora la durabilidad del pavimento al evitar filtraciones y la aparición de fisuras.

Los trabajos recientes se realizaron en calle Dorrego, entre 25 de Mayo y Urquiza, en barrio Centro; y en Santiago Eichhorn, dentro del Parque Industrial.

Atención ciudadana

En paralelo a las obras, la Municipalidad de Crespo continúa fortaleciendo su vínculo con los vecinos a través del área de Atención Ciudadana, destinada a recepcionar reclamos, sugerencias e inquietudes para su seguimiento y resolución.

Los vecinos pueden realizar consultas o solicitudes durante las 24 horas a través de las líneas telefónicas 4951160 y 0800 555 2737, mediante la web oficial del municipio o vía WhatsApp de lunes a viernes de 7 a 13 al 3436 131131.