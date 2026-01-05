En el marco del Plan Integral de Obras que impulsa la Municipalidad de Crespo, continúan las intervenciones en espacios públicos de la ciudad con el objetivo de ofrecer plazas y parques accesibles, agradables, confortables y cálidos para el disfrute de toda la comunidad.

“Mediante el diálogo con los vecinos, quienes son los principales usuarios de estos sitios junto a sus familias, planificamos las renovaciones que permitan revalorizar el lugar y el barrio”, destacó el intendente Marcelo Cerutti, al referirse a la importancia de la participación ciudadana en la definición de las mejoras.

En este contexto, se concretaron trabajos en el espacio público ubicado entre las calles Entre Ríos, Moreno y Santa Fe, en el barrio Salto. El sector cuenta con una importante forestación, por lo que se llevaron a cabo podas correctivas destinadas a optimizar la funcionalidad de la iluminación LED ya existente. Además, se incorporaron nuevos bancos para brindar mayor comodidad a los vecinos y visitantes.

Las obras incluyeron también la construcción de 100 metros lineales de veredas perimetrales con rampas, fortaleciendo la accesibilidad y la movilidad peatonal, con especial atención a la seguridad vial. En paralelo, se realizaron tareas de mantenimiento en los juegos ya instalados, se sumó una calesita nueva, tres estaciones de equipamiento para la práctica de actividad física y se colocaron cestos para la disposición de residuos.

Durante la recorrida de obra, el Presidente Municipal estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, y la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer. Las funcionarias destacaron las tareas ejecutadas y remarcaron que a lo largo de 2026 se continuarán desarrollando importantes intervenciones en distintas plazas y parques de la ciudad.

“Los crespenses nos merecemos lugares lindos y placenteros para disfrutarlos”, afirmaron, subrayando el compromiso de la gestión municipal con la mejora sostenida de los espacios públicos y la calidad de vida de la comunidad.