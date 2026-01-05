Espacios recreativos en Crespo
El municipio avanza con obras de mejora en espacios públicos del barrio Salto
En el marco del Plan Integral de Obras que impulsa la Municipalidad de Crespo, continúan las intervenciones en espacios públicos de la ciudad con el objetivo de ofrecer plazas y parques accesibles, agradables, confortables y cálidos para el disfrute de toda la comunidad.
“Mediante el diálogo con los vecinos, quienes son los principales usuarios de estos sitios junto a sus familias, planificamos las renovaciones que permitan revalorizar el lugar y el barrio”, destacó el intendente Marcelo Cerutti, al referirse a la importancia de la participación ciudadana en la definición de las mejoras.
En este contexto, se concretaron trabajos en el espacio público ubicado entre las calles Entre Ríos, Moreno y Santa Fe, en el barrio Salto. El sector cuenta con una importante forestación, por lo que se llevaron a cabo podas correctivas destinadas a optimizar la funcionalidad de la iluminación LED ya existente. Además, se incorporaron nuevos bancos para brindar mayor comodidad a los vecinos y visitantes.
Las obras incluyeron también la construcción de 100 metros lineales de veredas perimetrales con rampas, fortaleciendo la accesibilidad y la movilidad peatonal, con especial atención a la seguridad vial. En paralelo, se realizaron tareas de mantenimiento en los juegos ya instalados, se sumó una calesita nueva, tres estaciones de equipamiento para la práctica de actividad física y se colocaron cestos para la disposición de residuos.
Durante la recorrida de obra, el Presidente Municipal estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, y la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer. Las funcionarias destacaron las tareas ejecutadas y remarcaron que a lo largo de 2026 se continuarán desarrollando importantes intervenciones en distintas plazas y parques de la ciudad.
“Los crespenses nos merecemos lugares lindos y placenteros para disfrutarlos”, afirmaron, subrayando el compromiso de la gestión municipal con la mejora sostenida de los espacios públicos y la calidad de vida de la comunidad.