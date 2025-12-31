Mientras en la Argentina todavía restan varias horas para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, en distintos puntos del planeta el Año Nuevo ya comenzó. En esos lugares, la llegada del nuevo año estuvo marcada por reuniones familiares, festejos, buena comida y espectáculos que dieron inicio a las celebraciones globales.

Los primeros países y territorios en levantar sus copas y recibir el 1° de enero de 2026 fueron Kiribati, Samoa, Tonga, Nueva Zelanda, Fiyi, y las regiones rusas de Kamchatka y Chukotka. Estas zonas se encuentran ubicadas en los husos horarios más adelantados del mundo, lo que les permite ser las primeras en celebrar cada nuevo año.

Entre ellos, Kiribati ocupa un lugar particular: al estar situado en el océano Pacífico central y contar con la zona horaria más adelantada del planeta, fue el primer país en recibir oficialmente el 2026, convirtiéndose en el punto inicial de los festejos a nivel mundial.

Con el correr de las horas, el Año Nuevo continuará avanzando hacia el oeste, hasta llegar finalmente a América. Sin embargo, la pregunta que suele surgir en este contexto es cuáles son los últimos lugares del mundo en celebrar el cambio de año. En este caso, se trata de las islas Howland y Baker, dos territorios pertenecientes a Estados Unidos, ubicados también en el Pacífico central y que, curiosamente, no están habitados.

La particular distribución de los husos horarios genera además situaciones llamativas. Un ejemplo claro es el de Samoa y Samoa Americana, que se encuentran a apenas unos 2.000 kilómetros de distancia, pero que celebran el Año Nuevo con 24 horas de diferencia debido a la ubicación de cada territorio respecto a la línea internacional de cambio de fecha.

Así, mientras millones de personas en todo el mundo ya comenzaron a celebrar la llegada de 2026, otros aún aguardan el conteo final, reflejando cómo la geografía y los husos horarios marcan el ritmo de una de las celebraciones más universales del planeta.