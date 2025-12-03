Este Mundial será histórico: por primera vez en la historia, la edición de 2026 tendrá 48 selecciones participantes, lo que representa una expansión significativa respecto de los 32 equipos habituales.

Cómo se arman los bombos

Para organizar el sorteo, se definieron cuatro bombos de 12 equipos cada uno.

En el Bombo 1 estarán los tres países anfitriones — Canadá, México y Estados Unidos — más las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking mundial en la antesala del sorteo.

estarán los tres países anfitriones — — más las en el ranking mundial en la antesala del sorteo. Los bombos 2, 3 y 4 contendrán al resto de las selecciones ya clasificadas, distribuidas según el ranking. Además, el Bombo 4 incluirá plazas vacantes correspondientes a los equipos que se definirán vía repechajes intercontinentales o europeos.

Cómo se definirá la fase de grupos

El sorteo formará 12 grupos (A a L), cada uno con 4 equipos, uno proveniente de cada bombo.

Los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos de manera predeterminada. Para los demás selecciones, tanto su grupo como su posición exacta dentro del grupo (por ejemplo, A2, A3, A4…) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Restricciones de confederaciones y equilibrio competitivo

Para promover diversidad continental y competitividad, las reglas establecen que —con excepción de Europa (UEFA)— ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación. En el caso de Europa, debido a la cantidad de equipos, pueden coincidir hasta dos selecciones europeas por grupo.

Además, como novedad para equilibrar el cuadro de eliminación directa, los cuatro equipos mejor rankeados (no anfitriones) serán distribuidos de modo que, en caso de ganar sus grupos, no se crucen entre sí antes de semifinales. Es decir que —por ejemplo— los primeros y segundos clasificados en el ranking estarán en mitades opuestas del cuadro; lo mismo para tercero y cuarto.

Qué sucede después del sorteo

El sorteo definirá los grupos el 5 de diciembre, pero el sábado 6 de diciembre de 2025 se hará público el calendario oficial completo: para cada partido se asignará estadio y horario de inicio.

La fase de grupos del Mundial se disputará entre junio y julio de 2026, siguiendo luego un esquema de eliminación directa tradicional.

Qué representa esta edición del Mundial

La edición 2026 romperá moldes. Con 48 selecciones, será la más grande en la historia de la Copa, representando una oportunidad inédita para muchas naciones y un desafío logístico y futbolístico mayor.

El sorteo en Washington no será solo un acto protocolario: marcará el punto de partida de la cuenta regresiva hacia un torneo que promete expansión, novedades y una competición más global que nunca.