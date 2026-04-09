El elenco del espectáculo “El muerto que baila” anunció una serie de funciones que se desarrollarán durante la próxima semana en Paraná y Viale, con el objetivo de acercar esta propuesta escénica a nuevos públicos. La obra, que combina teatro, danza y clown, fue recientemente distinguida con el Primer Premio Municipal de Arte 2025.

La puesta es una versión libre, litoraleña y danzada de la reconocida novela Doña Flor y sus dos maridos, del escritor brasileño Jorge Amado. Con una estética atravesada por el carnaval, la música popular y la cultura del litoral, la obra propone una relectura original de la historia, poniendo el foco en el cuerpo, el movimiento y la celebración.

Funciones programadas

La agenda comenzará el jueves 16 de abril a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Continuará el viernes 17 a las 15:30 con una función especial en el Hospital Escuela de Salud Mental, con entrada libre y gratuita. Finalmente, la gira concluirá el sábado 18 a las 21 en la Sala Abarajala.

Para la primera función, las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000. Además, habrá una promoción 2x1 destinada a estudiantes y jubilados. En tanto, la función en Viale tendrá un costo general de $10.000.

Una historia entre la pasión y el festejo

La trama se desarrolla en un clima festivo, atravesado por bailes populares, guirnaldas y espíritu de carnaval. En ese universo, al ritmo del acordeón y el guitarrón, se entrecruzan personajes de distintos sectores sociales, reflejando el folclore urbano y rural.

La obra aborda temas como el amor, las pasiones, la traición y la muerte, pero con un enfoque que privilegia la danza y la celebración como motores narrativos. A través del movimiento, se construyen los vínculos entre los protagonistas, quienes enfrentan tensiones entre el recato y el deseo, o la posibilidad de habitar ambas dimensiones al mismo tiempo.

El equipo artístico

El elenco está integrado por Constanza Sampietro, Nahuel Valiente y Gustavo Bendersky, quienes se desempeñan como actores y bailarines. La dirección general está a cargo de Ezequiel Caridad, con asistencia escénica y diseño integral de Andrea Fontelles.

El diseño de iluminación corresponde a Beto Lesca, la gráfica es de Paz Gallo y el registro fotográfico de Juliana Faggi.

Para reservas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 343 5042653 o 343 5090729.

Con esta nueva serie de presentaciones, “El muerto que baila” busca consolidar su recorrido y seguir acercando al público una propuesta que combina tradición, humor y expresividad corporal, en una reinterpretación original de un clásico de la literatura latinoamericana.