El Ministerio Público de la Defensa (MPD) participó este jueves de la primera reunión del Consejo Consultivo del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, un espacio interinstitucional creado para supervisar y mejorar las condiciones de detención en la provincia. El encuentro, desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, reunió a organismos del Estado, entidades académicas y organizaciones sociales.

Durante la jornada, los representantes del MPD plantearon su preocupación por la situación de las personas privadas de la libertad en dependencias de la Policía de Entre Ríos, especialmente por el déficit en la atención de la salud mental, una problemática que se manifiesta con mayor gravedad en localidades del interior.

Alertas sobre salud mental y consumo problemático

El defensor coordinador Gaspar Reca y Lucía Tejera, responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional del MPD, señalaron que uno de los principales obstáculos se presenta en el abordaje del consumo problemático de sustancias, una situación que también se registra en las unidades penales. De acuerdo con lo expuesto, la falta de atención adecuada convierte a las dependencias policiales en ámbitos inadecuados para personas que requieren acompañamiento especializado.

El rol del Mecanismo de Prevención de la Tortura

El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, creado por ley, se integra por un Comité Provincial y un Consejo Consultivo. Este último funciona como órgano asesor permanente, está compuesto por representantes de diversas instituciones y debe reunirse al menos dos veces al año. Su trabajo se orienta a prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en contextos de encierro.

Durante la reunión, los integrantes del Comité presentaron un informe sobre el aumento de la población privada de la libertad en la última década, además de tres ejes prioritarios para el período: acceso a la salud, detenciones en dependencias policiales y acceso a la educación.

Participación multisectorial y próximos pasos

Del encuentro participaron representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Juzgado de Ejecución de Penas, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Entre Ríos, el Copnaf, la UNER, la UADER, el Colegio de Psicólogos y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos.

Las instituciones coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis, solicitar informes actualizados y conformar mesas de trabajo específicas para avanzar en propuestas concretas, que serán evaluadas en la próxima reunión del Consejo Consultivo.

La jornada estuvo encabezada por los integrantes del Comité contra la Tortura: el senador Juan Pablo Cosso (presidente), la diputada Silvina Deccó, la directora de Derechos Humanos María Emma Bargagna, los representantes de organismos de derechos humanos Ignacio Journé y Sofía Stamatti, y el secretario ejecutivo José Morales. También forma parte del Comité el diputado Silvio Gallay.