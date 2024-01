Crespo.- El 15 de diciembre de 1998 se fundó, oficialmente, el Movimiento de Interacción Vecinal (MIV), en Crespo. Y, exactamente, 25 años más tarde, el viernes 15 se realizó la Cena Aniversario en el Salón Solidaridad, donde las actuales autoridades y militancia del MIV agasajaron y reconocieron la acción de los miembros fundadores del vecinalismo local.

Celebración

Adriana Suárez, actual presidenta del MIV y coordinadora de Atención Ciudadana y Modernización en la Municipalidad; Carla Pfeiffer, vocal del partido, y Nelson Jumilla, tesorero de la comisión directiva y empleado municipal del área Recursos Humanos, dialogaron con Paralelo 32 sobre el presente y los desafíos de su agrupación política, que integra la coalición gobernante Frente Crespo Nos Une, junto al radicalismo y el PRO.

Suárez destacó que la cena “era más que suficiente motivo para conmemorar los 25 años y reconocer a quienes en su momento pensaron e idearon el movimiento. Algunos fundadores pudieron estar presentes, por otros estuvieron sus familiares y algunos ya fallecieron”.

Recordó que las primeras autoridades del MIV fueron la Junta Promotora de 1998 y la primera Comisión Directiva que nace en 1999. El primer presidente fue el empresario Héctor Motta, actualmente alejado del partido.

– El MIV arrancó con mucha fuerza, luego se fue ‘amesetando’. ¿Cómo sigue ahora?

-- Pfeiffer: El primer candidato fue Oscar Gastiasoro, luego Hugo Graas. En un momento se hizo una alianza con el partido vecinal de Salcerini Proyecto Ciudad de Todos, con Guillermo Ruberto como candidato a intendente. Luego, hubocuatro años de impasse y en 2015 volvimos con más fuerza en Crespo Nos Une. Somos parte del gobierno y la idea es volver a reflotar el movimiento vecinal, volver a formar las comisiones barriales, tener otra vez ese acercamiento y contacto directo con el vecino, algo que nos distinguió como partido político.

-- Suárez: Lo que caracterizó al MIV es estar, acompañar, escuchar, ser parte del día a día del vecino, que hoy en día necesita mucho eso.

– ¿Es una crítica al funcionamiento actual de Crespo Nos Une?

-- Suárez: Quiero ver cómo va a funcionar ahora, pero creo que la gestión anterior tenía el defecto de no poder llegar y comunicarse. Darío tenía un buen equipo que lo respaldaba y daba respuestas al vecino, que podía buscar soluciones a través de otra persona. Pero uno siempre quiere que el intendente se lo diga. Quiere tener ese vínculo con el intendente, que es a quien se vota. Lo ve uno también en la campaña, te lo hacen saber. ‘No vinieron en cuatro años y ahora, vienen a buscar el voto’.

-- Pfeiffer: Crespo, gracias a Dios, es una sociedad muy demandante y exigente. Eso hace que el gobierno se esmere y haga un buen trabajo, que quiera superarse. Siempre está activa la sociedad en pedir mucho.

Ser vecinalista

– ¿Cuál es el concepto básico de ser vecinalista?

-- Jumilla: Trabajar para el vecino, trabajar por cada habitante de la ciudad. En el comienzo, las primeras listas de concejales se armaron con un miembro de cada barrio.

P: Es empezar por lo más chico y desde ahí, ramificar hacia arriba. Barrio por barrio, saber las necesidades de cada uno, que haya referentes en cada barrio para estar en contacto con el gobernante y con el resto de los vecinos.

– Esas relaciones barriales se fueron desgastando? ¿Hubo cansancio?

-- Todos: Si.

Identidad

– El Frente, con 60% de votos, parece representar en esta época la identidad de Crespo. ¿Creen que es así?

-- Suárez: Creo que los partidos tradicionales van perdiendo fuerza, se lo ve con Milei. Vienen otras fuerzas que te corren del lugar.

– En el MIV hubo ruptura de identidades partidarias, porque confluyeron radicales, peronistas, independientes. ¿Lograron armar una identidad vecinalista?

-- Suárez: En su momento, el MIV estaba bien marcado y tenía esa fuerza de partido vecinalista. Luego entró en un estancamiento. Miembros fundadores nos decían en la cena aniversario ‘pensábamos que ya no existía más el MIV, pero ahora nos queremos sumar’. Este reencuentro sirvió para que el partido salga a flote.

Desafíos de la gestión

– ¿Qué desafíos tiene Crespo Nos Une en esta gestión?

-- Suárez: Estamos parados en una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en Nación y de ahí no sabemos qué va a pasar en la Provincia. Nación corta toda la obra pública. No sabemos que coparticipación vamos a tener. Y la verdad es que en las dos gestiones de Darío se trabajó mucho con Nación y con Provincia. No sabemos si vamos a contar con eso. Vamos a ir más por lo que podemos hacer con los recursos que tenemos: hacia adentro, modernización del municipio; hacia afuera, desarrollo humano. Esperamos trabajar en sintonía con la sociedad.