El Mirador del Obelisco cumplió su primer aniversario el domingo 1 de noviembre, con más de 57 mil visitantes desde su apertura. La propuesta incorporó un ascensor que permite llegar a la cima de uno de los monumentos más emblemáticos de Buenos Aires y conocer la Ciudad desde una perspectiva diferente.

La iniciativa transformó la experiencia de recorrer el Obelisco, que dejó de ser un atractivo para contemplar únicamente desde el exterior y sumó la posibilidad de ingresar y disfrutar de una vista panorámica de la capital argentina.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que el mirador permitió revalorizar el patrimonio urbano y ampliar la oferta turística, cultural y de entretenimiento de Buenos Aires.

Por su parte, el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, señaló que la respuesta de los visitantes impulsa a continuar diversificando las propuestas para que turistas y vecinos descubran la capital desde nuevos lugares.

La experiencia recibió una valoración de 9,4 puntos

De acuerdo con los datos difundidos, cerca del 20% de las entradas vendidas a través de la página web correspondió a visitantes internacionales.

La experiencia también obtuvo una evaluación positiva: registró una calificación promedio de 9,4 sobre 10 y el 66% de las personas encuestadas le otorgó el puntaje máximo.

Entre los atractivos porteños que los visitantes mencionaron como lugares para conocer durante su recorrido se destacaron la avenida Corrientes, con el 43%, y el Teatro Colón, con el 30%.

Nuevos servicios y horarios extendidos

Durante el primer año se incorporaron servicios para mejorar la experiencia de quienes visitan el monumento. Entre ellos se encuentra el Mirador Obelisco Store, un espacio ubicado a pocos metros que ofrece venta presencial de entradas, productos oficiales, información turística y una cafetería.

También se ampliaron los horarios de atención. Durante el verano, el mirador funcionó de 9:00 a 21:00, mientras que actualmente permanece abierto hasta las 23:45 de jueves a sábados, para ofrecer la posibilidad de disfrutar de las vistas nocturnas de Buenos Aires.

Una celebración multitudinaria por los 90 años

Otro de los acontecimientos destacados del año fue la celebración del 90º aniversario del Obelisco, realizada el 23 de mayo con el evento «La Noche del Obelisco».

La actividad se desarrolló sobre la avenida Corrientes y reunió a más de 200 mil vecinos y turistas. La jornada incluyó propuestas musicales, intervenciones artísticas y un espectáculo de mapping 3D proyectado sobre el monumento, acompañado por una orquesta en vivo dirigida por Damián Mahler.

Buenos Aires amplía su oferta turística

El crecimiento del Mirador Obelisco se suma a una oferta turística que, según los datos difundidos por el Gobierno porteño, recibe a más de 9 millones de turistas al año.

La Ciudad cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol, además de una agenda permanente de espectáculos y actividades culturales y deportivas.

Buenos Aires también fue elegida Capital Mundial del Deporte 2027 y mantiene, por 15 años consecutivos, el liderazgo en América del ranking ICCA, que reconoce a los destinos con capacidad para organizar congresos y eventos internacionales.

A un año de su apertura, el Mirador Obelisco se consolidó como una nueva alternativa para conocer desde las alturas uno de los principales símbolos de la capital argentina.