El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos realizará este viernes 2 de octubre su reunión anual en la ciudad de Concordia, donde el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, presentará el informe de gestión y política institucional del organismo.

La jornada se desarrollará en el Hotel Hathor, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 264,5, y reunirá a integrantes de la Defensa Pública provincial.

El encuentro es organizado de manera conjunta por el MPD y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER), en cumplimiento de las atribuciones establecidas para el defensor general por la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407.

Cómo será la jornada

Las acreditaciones comenzarán a las 10:00.

A las 11:00 se realizará el acto de apertura, a cargo de Benítez y autoridades de la AMFJER. Posteriormente, el defensor general presentará el informe de gestión y política institucional del Ministerio Público de la Defensa.

Durante la jornada también se desarrollarán talleres de trabajo destinados a abordar y poner en común diferentes temáticas relacionadas con la labor de la Defensa Pública.

Los espacios estarán vinculados con:

Derecho de Familia.

Derecho Penal.

Derecho Penal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Trabajo de los equipos técnicos interdisciplinarios.

El cierre de la reunión está previsto para las 17:30 y estará a cargo de Stella Maris Martínez, quien fue defensora general de la Nación.

La trayectoria de Stella Maris Martínez

Martínez estuvo al frente de la Defensoría General de la Nación entre 2006 y comienzos de 2026.

Durante su trayectoria también ocupó distintos cargos vinculados con la Defensa Pública. Fue secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM), además de desempeñarse como coordinadora general del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina.

Entre 2001 y 2006 fue defensora oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y anteriormente ejerció como defensora de Pobres, Ausentes e Incapaces.

Es abogada y licenciada en Criminología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. También desarrolló una trayectoria vinculada con la docencia universitaria.

Su participación marcará el cierre de la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, que tendrá como eje el análisis de la gestión institucional y el intercambio de experiencias entre integrantes de la Defensa Pública provincial.