El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, encabezó este viernes en Concordia la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa (MPD), encuentro en el que presentó el informe de gestión y los principales lineamientos institucionales del organismo.

La jornada reunió a integrantes de la Defensa Pública de toda la provincia y contó con la participación de Stella Maris Martínez, ex defensora general de la Nación, quien estuvo a cargo de una conferencia sobre la evolución de la Defensa Pública y su papel en la protección de los derechos humanos dentro del sistema de Justicia.

También participaron el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Federico Tepsich; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Rafael Cotorruelo; el ex defensor general de la provincia, Arsenio Francisco Mendoza; y la vocal del STJ Susana Medina, entre otras autoridades.

Los principales temas del informe

Durante su exposición, Benítez realizó un repaso de las acciones desarrolladas por el Ministerio Público de la Defensa en distintos puntos de Entre Ríos.

Entre los temas abordados estuvieron las políticas vinculadas con salud mental, con especial atención a la problemática del suicidio; el Régimen Penal Juvenil; la situación de la adopción y la disminución de inscriptos en el Registro de Adoptantes; y la difusión del dispositivo Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes.

También se destacó la expansión del sistema de Entrevistas Testimoniales Videograbadas, que actualmente alcanza a casi todo el territorio provincial y cuenta con el acompañamiento de equipos técnicos interdisciplinarios.

El informe incluyó además un análisis de la situación carcelaria y del trabajo desarrollado por las defensorías en materia Penal, Civil y de Familia.

“Tenemos que destacar el esfuerzo que hacen todos los defensores públicos y defensoras públicas para poder darle acceso a justicia a la gente. Es un trabajo cotidiano que no se puede cuantificar y que en épocas de crisis como la actual es cuando más se incrementa”, sostuvo Benítez.

El defensor general también se refirió a las herramientas creadas para atender cuestiones vinculadas con salud mental. “Nos hicimos cargo de los derechos que se ampliaron y por eso tenemos instituciones como el Órgano de Revisión de Salud Mental y la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental”, señaló.

En ese contexto, planteó la necesidad de profundizar el trabajo institucional frente a las tasas de suicidio registradas en Entre Ríos, con especial atención a la población joven.

Talleres y capacitación

Luego de la presentación del informe se desarrollaron talleres de trabajo sobre distintas áreas de intervención de la Defensa Pública. Los encuentros abordaron cuestiones penales, de familia, niñez y adolescencia, además del funcionamiento de los equipos técnicos interdisciplinarios.

La actividad fue organizada conjuntamente por el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 10.407.

El cierre estuvo a cargo de Stella Maris Martínez, quien brindó una conferencia sobre la historia y la actualidad de la Defensa Pública en Argentina y su función como garante del acceso a derechos dentro del sistema de Justicia.

Entre las autoridades presentes también estuvieron el secretario general de la Asociación de la Magistratura, Germán Dri; los vocales Gaspar Reca y Victoria Federik; la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; y la presidenta de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Graciela Chiappa.