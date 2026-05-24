La traza vial de la Ruta Nacional Nº 174, que conecta Victoria con Rosario y forma parte de un corredor bioceánico estratégico, sumó en los últimos días un refuerzo clave en materia de seguridad, a partir de gestiones impulsadas por la Sociedad Rural Victoria y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), con acompañamiento de FARER y CRA.

El arribo de nuevos efectivos de Gendarmería Nacional responde a un planteo realizado tiempo atrás ante autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, canalizado a través de dirigentes rurales y referentes del sector.

Más efectivos y recursos para el control

Según se informó, recientemente se incorporaron 14 nuevos gendarmes, que se suman al personal existente en el destacamento local, y que permitirá una mayor presencia en el peaje, es decir control ante distintos hechos e intervenciones que merecen una respuesta efectiva en términos de recursos humanos.

El refuerzo también incluyó la provisión de un vehículo operativo y el compromiso de seguir gestionando más equipamiento, como una camioneta 4x4 y motocicletas de alta cilindrada, pensadas para mejorar la cobertura sobre la traza en otro punto equidistante a partir de una casilla que podría situarse a la altura del Arroyo San Lorenzo.

Desde la Rural Victoria, Eduardo A. Grimaux destacó a Paralelo32 que, hasta ahora, el destacamento presentaba limitaciones importantes en recursos humanos y movilidad, lo que dificultaba la capacidad de respuesta ante hechos delictivos o emergencias, y lo que se buscó fue colaborar con la gestión, involucrando a Confederaciones Rurales Argentinas en esta acción, a través de José Colombatto quién trasladó esta inquietud a director de Seguridad Nacional Martín Culato.

El peaje, clave para los controles

Uno de los ejes centrales de la estrategia es fortalecer la presencia en la zona del peaje, considerado un punto clave para el control del tránsito, especialmente vinculado al transporte de hacienda.

En ese sentido, la empresa concesionaria acordó ceder espacios para que tanto Gendarmería como la Brigada de Abigeato puedan operar en el lugar. Se trata de instalaciones que incluyen habitaciones para descanso, sanitarios y un área común para reuniones o tareas operativas.

Además, se prevé la asignación de una camioneta con vales de combustible para facilitar el traslado diario de los efectivos entre el destacamento y el peaje, permitiendo una presencia sostenida en el lugar.

Próximos pasos

Las gestiones continúan ahora ante el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos, con el objetivo de incorporar más personal policial y lograr la presencia permanente de al menos dos agentes de la Brigada de Abigeato en el peaje.

Si bien ya existe acuerdo con la concesionaria para su instalación, la falta de personal disponible en la fuerza provincial aún impide concretar este paso.

Desde las entidades impulsoras remarcaron la importancia de consolidar este esquema de controles antes de los próximos meses, ante la previsión de un aumento significativo en el movimiento de hacienda.

Según indicaron, los pronósticos vinculados al fenómeno climático de El Niño anticipan un escenario de mayor actividad ganadera entre septiembre y diciembre, lo que incrementaría la circulación por el corredor.

En ese contexto, dijeron a Paralelo32 que es fundamental contar con un sistema de control fortalecido que permita prevenir delitos rurales y garantizar mayor seguridad tanto para productores como para operadores del sector.