Con el objetivo de Rodar, Servir y Predicar, el Ministerio Adventista de Motociclistas (MAM) inició su proceso de establecimiento en la provincia de Entre Ríos, bajo el liderazgo de Omar y Denise Maite, quienes fueron autorizados oficialmente para sumar adherentes y desarrollar el ministerio en la región. La iniciativa ya cuenta con presencia en provincias como Misiones, Chaco y Neuquén, y ahora avanza en territorio entrerriano.

La historia del MAM se remonta al año 2014, cuando nació en Brasil, inspirado en una experiencia proveniente de Norteamérica, con el claro propósito de expandirse. Se trata de un ministerio perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque funciona de manera autosustentable: cada motociclista cubre sus propios gastos de combustible, materiales y viajes, destinando tiempo y recursos personales para llevar el mensaje cristiano a iglesias, encuentros moteros y distintos espacios donde son invitados.

En ese marco, recientemente Omar y Denise Maite participaron con un stand del MAM en el 2° Encuentro Internacional de Mototurismo, realizado a principios de diciembre en el predio ferial de la Avicultura de la ciudad de Crespo. El evento reunió a cerca de 800 motociclistas de todo el país y de naciones vecinas, constituyéndose en una valiosa oportunidad para visibilizar el ministerio.

Para conocer más sobre esta propuesta, Paralelo 32 dialogó con los referentes del MAM en Argentina. Omar Maite expresó su alegría por el inicio de esta etapa: “Estamos inaugurando el Ministerio Adventista de Motociclistas en Entre Ríos y con proyección a toda la Argentina”, afirmó.

Por su parte, Denise Maite señaló que “es un privilegio poder servir y ayudar a los demás a través de esta excusa que une dos pasiones: las motos y el Ministerio Adventista”.

Omar también se refirió a la experiencia vivida en Crespo, destacando el acompañamiento de los organizadores del encuentro, Riders Entre Ríos, quienes les brindaron el espacio para instalar el stand. Desde allí, el MAM pudo realizar un aporte social, educativo y preventivo, tanto para los motociclistas participantes como para el público que recorrió la exposición, compartiendo información y valores durante las dos jornadas del evento.

En relación a la conformación del grupo, Denise explicó que el ministerio requiere un número mínimo de integrantes, requisito que ya fue alcanzado en Argentina. “Contamos con el acompañamiento de Perú como uno de nuestros principales consejeros y mantenemos contacto permanente con la directoria nacional y la asamblea internacional de MAM, quienes nos otorgaron la autorización. Tenemos un período de seis meses como principiantes y la idea es seguir sumando personas interesadas en ayudar, colaborar en proyectos solidarios y llevar una cuota adicional de esperanza cristiana”, señaló.

Asimismo, aclaró que el ingreso formal al MAM se realiza mediante una investidura, luego de cumplir seis meses de prueba. En ese sentido, adelantó que se espera la llegada de un contingente de Brasil para concretar la primera investidura oficial en Argentina.

Quienes deseen interiorizarse o sumarse a esta propuesta pueden encontrarlos en redes sociales como mam_argentina, donde están presentes en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, plataformas en las que comparten materiales y actividades realizadas.

Finalmente, Omar reafirmó que el ministerio está abierto a todos los interesados y los invitó a contactarse a través de las redes. En tanto, Denise destacó que el MAM es un espacio abierto tanto para hombres como para mujeres y que, como toda comunidad motera, cuenta con reglas de convivencia y un estatuto internacional orientado a ordenar la actividad y velar por la seguridad, estableciendo derechos, obligaciones y deberes de cada motociclista.