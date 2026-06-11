La Feria del Libro de Paraná que en esta ocasión llevará el lema “Un río, una mirada, un libro”, quedará oficialmente inaugurada por el Intendente Sergio Varisco este miércoles 11 a las 19, con la presencia el ministro de Cultura de la nación, Pablo Avelutto. A partir de esta apertura, el público podrá visitarla de 9 a 21, con entrada libre y gratuita.

Durante los cuatro días de permanencia, del 11 al 15 de octubre, podrán visitarse los 76 stands con todas las producciones de editoriales locales y regionales, propiciando encuentros para el hábito de la lectura.

Programa de actividades de la Feria del Libro

Se extenderá desde el miércoles 11 al domingo 15 de octubre, de 9 a 21, en Sala Mayo -Puerto Nuevo- de la ciudad de Paraná.

Miércoles 11 – Auditorio

19: Inauguración oficial con la presencia del presidente municipal, Sergio Varisco y el ministro de Cultura de Nacion, Pablo Avelutto.

Actuación del Ballet Estable Municipal y el Coro de la Ciudad.

Jueves 12 – Auditorio

11: Charla “Reflexiones” destinada especialmente a los jóvenes, a cargo de José Luis Prieto

15: Charla “Reflexiones” destinada especialmente a los jóvenes, a cargo de José Luis Prieto

16: Charla sobre “La creación literaria”, a cargo de Elián Del Mestre

18: Presentación del libro Antología del Viento: Herencia de Agua. Poetas invitados: Julio Federik, Graciela Pacher, Juan Manuel Alfaro y Marta Pimentel. Auspicia Asociación Personal Legislativo de Entre Ríos

19: Presentación del libro El Ermitaño de Cabo Vírgenes de Aníbal Antonio Parera

Escenario

21: Actuación de El Esquinazo Tango y La Fragua (folklore)

Viernes 13 – Auditorio

18: Presentación del libro Crónicas Patrias de Pablo Felizia (sobre Veteranos de Malvinas)

19: Presentación de la nueva novela de Ricardo Romero, “El conserje y la eternidad”

Escenario

21: Actuación de Lorena Cura (folklore) y Claudio Cortez (tango)

20: Teatro 3 de Febrero. Charla “Análisis de la realidad nacional”, a cargo de Marcos Aguinis

Sábado 14 – Auditorio

17: Presentación del libro “La Sublevación de las aguas” (poemario) y “El country de los Kimaki” (narrativa), de Marta Pimentel Álvarez.

18: Presentación del libro “Historias en silencio” de Carlos Menú Marque

19: Panel “La importancia de los libros periodísticos en estos tiempos en Entre Ríos”, a cargo de Daniel Enz y Jorge Riani.

20: Presentación de la periodista Mirian Lewin

Escenario

21: Actuación de Ángela Herrera (tango) y Yuruma (folklore)

Domingo 15 – Auditorio

16: Presentación de los Talleres Literarios Municipales, dirigidos por Graciela Dobantón y Fabián Reato

18: Presentación del libro Historia de los Cines en Paraná de Claudio Cañete

19: Presentación del Taller de Poesía Municipal “Quizás hasta ahora no haya entre nosotros nada interesante”, dirigido por Marita Balla

20: Charla y presentación del nuevo libro del periodista y escritor Miguel Bonasso

Escenario

21: Actuación de Ache Bembé (música centro americana) y Pilo Godoy.