El miércoles comienza la Feria del Libro de Paraná
La Feria del Libro de Paraná que en esta ocasión llevará el lema “Un río, una mirada, un libro”, quedará oficialmente inaugurada por el Intendente Sergio Varisco este miércoles 11 a las 19, con la presencia el ministro de Cultura de la nación, Pablo Avelutto. A partir de esta apertura, el público podrá visitarla de 9 a 21, con entrada libre y gratuita.
Durante los cuatro días de permanencia, del 11 al 15 de octubre, podrán visitarse los 76 stands con todas las producciones de editoriales locales y regionales, propiciando encuentros para el hábito de la lectura.
Programa de actividades de la Feria del Libro
Se extenderá desde el miércoles 11 al domingo 15 de octubre, de 9 a 21, en Sala Mayo -Puerto Nuevo- de la ciudad de Paraná.
Miércoles 11 – Auditorio
19: Inauguración oficial con la presencia del presidente municipal, Sergio Varisco y el ministro de Cultura de Nacion, Pablo Avelutto.
Actuación del Ballet Estable Municipal y el Coro de la Ciudad.
Jueves 12 – Auditorio
11: Charla “Reflexiones” destinada especialmente a los jóvenes, a cargo de José Luis Prieto
15: Charla “Reflexiones” destinada especialmente a los jóvenes, a cargo de José Luis Prieto
16: Charla sobre “La creación literaria”, a cargo de Elián Del Mestre
18: Presentación del libro Antología del Viento: Herencia de Agua. Poetas invitados: Julio Federik, Graciela Pacher, Juan Manuel Alfaro y Marta Pimentel. Auspicia Asociación Personal Legislativo de Entre Ríos
19: Presentación del libro El Ermitaño de Cabo Vírgenes de Aníbal Antonio Parera
Escenario
21: Actuación de El Esquinazo Tango y La Fragua (folklore)
Viernes 13 – Auditorio
18: Presentación del libro Crónicas Patrias de Pablo Felizia (sobre Veteranos de Malvinas)
19: Presentación de la nueva novela de Ricardo Romero, “El conserje y la eternidad”
Escenario
21: Actuación de Lorena Cura (folklore) y Claudio Cortez (tango)
20: Teatro 3 de Febrero. Charla “Análisis de la realidad nacional”, a cargo de Marcos Aguinis
Sábado 14 – Auditorio
17: Presentación del libro “La Sublevación de las aguas” (poemario) y “El country de los Kimaki” (narrativa), de Marta Pimentel Álvarez.
18: Presentación del libro “Historias en silencio” de Carlos Menú Marque
19: Panel “La importancia de los libros periodísticos en estos tiempos en Entre Ríos”, a cargo de Daniel Enz y Jorge Riani.
20: Presentación de la periodista Mirian Lewin
Escenario
21: Actuación de Ángela Herrera (tango) y Yuruma (folklore)
Domingo 15 – Auditorio
16: Presentación de los Talleres Literarios Municipales, dirigidos por Graciela Dobantón y Fabián Reato
18: Presentación del libro Historia de los Cines en Paraná de Claudio Cañete
19: Presentación del Taller de Poesía Municipal “Quizás hasta ahora no haya entre nosotros nada interesante”, dirigido por Marita Balla
20: Charla y presentación del nuevo libro del periodista y escritor Miguel Bonasso
Escenario
21: Actuación de Ache Bembé (música centro americana) y Pilo Godoy.