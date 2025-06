La reciente Jornada de Actualización Técnica y Comercial de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), celebrada en la provincia de Salta, reunió a más de 600 participantes —tanto presenciales como virtuales— en un encuentro clave para analizar el presente y el futuro del mercado de legumbres en Argentina, un sector estratégico para las economías regionales y la generación de divisas.

En el marco de un escenario global altamente competitivo, uno de los paneles centrales, coordinado por el Ing. Adrián Poletti de Poletti y Asociados, abordó los desafíos comerciales que enfrenta el país, poniendo especial foco en las dificultades logísticas y la pérdida de mercados frente a competidores como Egipto y Brasil.

La logística, un talón de Aquiles para la exportación argentina

Durante su intervención, Lucas Genero, de la firma Agofin, analizó las limitaciones logísticas que impactan en la competitividad de las legumbres argentinas: “Estamos lejos de los principales centros de consumo. Eso hace que no seamos la primera opción para los compradores internacionales”, afirmó.

Sin embargo, destacó que el país aún conserva un lugar relevante en el escenario global: “Argentina sigue en el radar del comprador porque no hay muchos países con excedentes estructurales de alimentos”. Aunque advirtió que el contexto cambió, y ya no basta con esperar la demanda: “Ahora tenemos que salir a competir, no somos la única opción”.

Poroto blanco: calidad indiscutible, pero con mercados perdidos

El poroto blanco, uno de los productos emblema del norte argentino, también fue eje de discusión. Nicolás Karnoubi, de Olega, trazó un paralelismo con el maní argentino y señaló que, a pesar de sus cualidades superiores en sabor, hidratación y cocción, el poroto blanco perdió competitividad frente a Egipto. “Tenemos que sacrificarnos en precio para poder recuperar esos mercados. No queda otra”, sostuvo.

En la misma línea, Matías Macera de Desdelsur recordó: “En poroto blanco una vez fuimos los reyes del mundo, pero hoy nos ganaron el lugar. Lejos de resignarnos, tenemos que hacer el esfuerzo para volver al trono”.

Ambos coincidieron en la necesidad de mayor unidad en la industria, mejoras en productividad, y una actitud proactiva para reconquistar espacios perdidos.

Competencia creciente y necesidad de innovación genética

Con una mirada histórica, Horacio Fragola de Alicampo analizó cómo el país pasó de liderar el mercado mundial de porotos a luchar por mantener su participación: “Durante años vendíamos todo lo que producíamos. Ahora tenemos que competir contra Egipto, que fue una molestia al principio, y contra Brasil, que directamente nos desplazó de mercados claves”.

Fragola subrayó que uno de los grandes desafíos es la falta de inversión en genética, consecuencia de la situación económica local: “Si no mejoramos la semilla y la productividad, no vamos a poder competir”.

Un llamado a la acción

La jornada de CLERA dejó en claro que el sector de legumbres atraviesa un momento crucial. Con mercados cada vez más exigentes y competidores agresivos, el futuro del poroto, la arveja y otras variedades dependerá de la capacidad del sector argentino para unirse, invertir, modernizarse y adaptarse.

El consenso entre los referentes fue claro: recuperar competitividad requiere un enfoque integral, que combine tecnología, estrategia comercial y compromiso conjunto, para que Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico en el tablero global de las legumbres.