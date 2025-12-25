Un estudio privado reveló que el tradicional menú navideño para una celebración familiar de cuatro personas registró incrementos de hasta 44% interanual, con fuertes aumentos en carnes, gaseosas y pan dulce. El relevamiento fue realizado por la consultora Focus Market, que analizó la evolución de precios en tres categorías de consumo: económico, intermedio y premium.

El informe contempló platos principales, postres, mesa dulce y brindis, y mostró una marcada dispersión de aumentos según la calidad de los productos elegidos. “Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Según el relevamiento, el menú económico en 2025 tiene un costo total de $98.266. Está compuesto por lechón como plato principal, gaseosa cola de tercera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre consiste en un kilo y medio de helado de pote, mientras que la mesa dulce y el brindis incluyen pan dulce, budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní, ananá fizz y sidra.

Dentro de esta categoría, los productos que más aumentaron fueron el pan dulce con frutas (44%), el budín sin frutas (27%) y el espumante de ananá (25%). En contraste, algunos artículos mostraron variaciones moderadas o incluso bajas interanuales, como el helado de pote de 1,5 kg (-24%), la sidra (-3%) y la ensalada de papa y huevo (4%).

El menú intermedio alcanza en 2025 un valor total de $196.599. Incluye asado del centro, gaseosa cola de primera marca, vino y ensalada de papa y huevo como plato principal; un kilo de helado artesanal como postre; y una mesa dulce compuesta por pan dulce con frutos secos, budín con chips de chocolate, garrapiñada de maní, turrón de almendras, espumante de fresa y champagne.

En esta categoría, los mayores incrementos se observaron en la gaseosa cola de primera marca (58%), el asado del centro (46%) y el pan dulce con frutos secos (42%). “El pan dulce con frutos secos viene afectado por la suba del precio de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyo costo se ve directamente influido por el movimiento del tipo de cambio y la inflación internacional en alimentos”, detalló Di Pace. Los aumentos más moderados correspondieron a la ensalada de papa y huevo (4%), el vino tinto clásico (10%) y el champagne extra brut (15%).

Por último, el menú premium es el que mostró la mayor suba interanual y alcanza un costo total de $314.768. Está conformado por peceto entero premium, gaseosa cola de primera marca, vino y ensalada de papa y huevo; un kilo de helado artesanal como postre; y una mesa dulce que incluye pan dulce artesanal con frutos secos y frutas, stollen alemán, torta de frutos secos, turrón español blando de yema con maní, sidra premium y champagne premium.

En este segmento, los mayores aumentos se registraron en el peceto entero premium (62%), la gaseosa cola de primera marca (58%) y el champagne de primera marca (56%). En cambio, la torta de frutos secos (7%) y el vino cabernet sauvignon (9%) mostraron incrementos más acotados.

En términos interanuales, el informe concluyó que la cena económica pasó de $87.127 en 2024 a $98.266 en 2025, con una suba del 13%. La opción intermedia aumentó de $141.770 a $196.599, lo que representa un incremento del 39%, mientras que la cena premium pasó de $218.651 a $314.768, con un aumento del 44%. Los datos reflejan el impacto de la inflación y de los costos de insumos clave en una de las celebraciones más tradicionales del año.