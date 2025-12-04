El mar argentino, conocido por sus aguas frías y alejadas del clima tropical del Caribe o de Brasil, está registrando un comportamiento inusual en este comienzo de diciembre. La temperatura del agua en Mar del Plata alcanzó hoy los 18.1°C, quedando a solo 0.1°C del récord máximo registrado para esta misma fecha en la última década, según un informe al que accedió Noticias Argentinas.

El valor actual supera levemente el promedio habitual para diciembre (18°C) y confirma una tendencia que se viene repitiendo en las últimas temporadas: la Costa Atlántica se prepara para un verano con aguas más cálidas de lo normal.

Mar del Plata, a un paso de romper la marca

La medición de este jueves mostró un salto notable: 18.1°C, casi un grado más que el día anterior y un registro considerado inusual para la primera quincena de diciembre.

Datos destacados:

Temperatura actual (4/12): 18.1°C

18.1°C Récord histórico para diciembre (última década): 18.2°C (año 2022)

18.2°C (año 2022) Valor más frío de la década: 15.5°C (2019)

Si la tendencia de calentamiento continúa, la costa marplatense podría superar las cifras de 2022 en las próximas horas. Aunque los modelos oceánicos proyectan un leve descenso a 17.9°C en los próximos diez días, el hecho de que el mar roce el récord en la primera semana del mes ya anticipa un panorama excepcional.

Promedio de diciembre: 18°C

Rango histórico: entre 15.3°C y 21.3°C

¿Por qué está subiendo tanto la temperatura del mar?

Meteorólogos y oceanógrafos coinciden en que la suba responde a una combinación de factores atmosféricos y oceánicos, potenciados por el calentamiento global y las condiciones de la región.

Entre las principales causas:

Radiación solar intensa: jornadas calurosas y sin nubosidad permiten un mayor ingreso de energía solar al agua.

jornadas calurosas y sin nubosidad permiten un mayor ingreso de energía solar al agua. Aportes cálidos del norte: corrientes oceánicas transportan masas de agua más templadas.

corrientes oceánicas transportan masas de agua más templadas. Vientos débiles del norte y noreste: la falta de viento fuerte impide la mezcla de capas, dejando que el agua superficial se caliente más rápido.

la falta de viento fuerte impide la mezcla de capas, dejando que el agua superficial se caliente más rápido. Estabilidad atmosférica: reduce el ascenso de agua fría desde las profundidades.

En estos días, Mar del Plata presenta la combinación completa: calor, cielo despejado y mar calmo, lo que provoca un calentamiento acelerado.

Pronóstico: un verano con “sensación Brasil”

Si diciembre mantiene esta tendencia atípica, la temporada alta (enero-marzo) podría ser una de las más cálidas de los últimos 15 años.

Qué se espera: