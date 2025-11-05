Con motivo de la conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) informó que el asueto administrativo será trasladado al lunes 10 de noviembre.

Esta fecha tiene por objetivo reconocer la labor diaria de los trabajadores municipales, quienes con su compromiso y dedicación contribuyen al funcionamiento de los distintos servicios y áreas que hacen al bienestar de la comunidad.

Debido al asueto, el lunes 10 de noviembre no habrá atención al público en las dependencias de la Municipalidad de Crespo, y no se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios, en ninguna de sus fracciones: orgánica (húmeda), inorgánica (seca) ni sanitaria (descartables usados).

Desde el municipio se solicita a los vecinos evitar sacar los residuos a la vía pública durante esa jornada, a fin de mantener la limpieza y el orden en la ciudad.

Las actividades y servicios se retomarán con normalidad el martes 11 de noviembre, continuando con el cronograma habitual de recolección y atención en todas las áreas municipales.

Guardias y contacto

Si bien no habrá atención administrativa, el municipio informó que se mantendrán guardias activas las 24 horas para atender situaciones de urgencia. Los vecinos podrán comunicarse al teléfono (0343) 4951160 (mesa de entrada).