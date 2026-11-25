La noche estaba despejada. Una luna llena iluminaba el predio arbolado frente al Instituto Sagrado Corazón, donde familias compartían la muestra anual de educación física. Mientras los chicos se preparaban para presentar las coreografías ensayadas durante semanas, los integrantes de la comisión de padres atendían los puestos de choripanes, hamburguesas y bebidas.

Sin embargo, quienes estaban sentados bajo los árboles comenzaron a notar algo extraño: pequeñas gotas caían sobre ellos, las veredas y hasta los autos estacionados. No había nubes ni señales de lluvia, pero el goteo era persistente y dejaba una película pegajosa sobre algunas superficies.

La explicación no estaba en el cielo, sino en las copas de los árboles. Se trata del fenómeno conocido popularmente como el “llanto de las tipas”, que suele hacerse visible durante la primavera y vuelve a llamar la atención en distintos espacios públicos de la región.

La protagonista es la tipa blanca (Tipuana tipu), una especie de gran porte muy utilizada en el arbolado urbano. Aunque la impresión es que el árbol desprende agua, el líquido que cae no es producido directamente por la planta, sino que está relacionado con la actividad de un pequeño insecto.

La chicharrita que provoca el goteo

El responsable es la chicharrita de la espuma (Cephisus siccifolius). Durante su etapa juvenil, conocida como ninfa, este insecto se instala sobre los brotes tiernos de las tipas y se alimenta succionando la savia.

Como ese líquido contiene una elevada proporción de agua y relativamente pocos nutrientes, la chicharrita necesita procesar grandes cantidades para obtener el alimento que requiere. El excedente es eliminado y se mezcla con sustancias proteicas y aire, formando una espuma que le sirve de protección frente al sol y algunos depredadores.

Cuando esa espuma se acumula, el excedente termina cayendo desde las ramas en forma de pequeñas gotas. Es lo que se percibe desde abajo como una llovizna, incluso en noches completamente despejadas.

Según explicaron especialistas consultados por Infobae, el líquido está compuesto principalmente por agua, azúcares y sales minerales. Esa composición explica por qué puede dejar una sensación pegajosa sobre la piel, las veredas y los vehículos.

De acuerdo con la información citada, el fenómeno no representa un riesgo para las personas, las mascotas ni los propios árboles.

¿Hasta cuándo puede durar?

El “llanto de las tipas” tiene una marcada estacionalidad. Suele comenzar hacia fines de octubre, se vuelve más evidente durante noviembre y puede extenderse hasta los primeros días de diciembre.

Su aparición está vinculada al ciclo biológico de la chicharrita. Durante esas semanas, las ninfas atraviesan una etapa de intenso desarrollo y alimentación, favorecida por la presencia de brotes nuevos en los árboles. Cuando completan esa fase y se convierten en adultas, el goteo disminuye hasta desaparecer.

En cuanto a una posible relación con el cambio climático, los especialistas advierten que todavía no existen investigaciones específicas que permitan establecer un vínculo directo con este fenómeno. Si bien las variaciones climáticas podrían modificar los ciclos de brotación de las especies vegetales e influir eventualmente en estos períodos, no hay evidencia concluyente para afirmarlo.

Así, lo que en una noche primaveral puede confundirse con una lluvia inesperada tiene una explicación natural: la actividad de un pequeño insecto que, durante algunas semanas del año, convierte la sombra de las tipas en una particular llovizna.