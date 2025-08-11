El lapacho —árbol emblemático y protegido por ley— florece a finales del invierno, generalmente entre agosto y septiembre, dependiendo de la región. Antes de lucir sus flores, pierde por completo las hojas, y luego se viste de tonos rosados o amarillos, según la especie.

En Paraná, un imponente lapacho blanco se convirtió en protagonista de la temporada. Ubicado en la esquina de Avenida Ejército y calle O’Brien, este ejemplar de más de dos décadas deslumbra desde los primeros días de agosto, manteniendo su floración hasta mediados de septiembre, cuando empiezan a brotar hojas nuevas y los primeros frutos.

La rareza de este árbol radica en que el lapacho blanco es el resultado de una mutación natural. Según especialistas, proviene de una semilla de lapacho rosado que, de manera espontánea, dio lugar a flores blancas. Sin embargo, si se plantan semillas de este ejemplar, es probable que las nuevas flores sean rosadas.

De esta forma, el lapacho blanco de Avenida Ejército y O’Brien no solo embellece el paisaje urbano de Paraná, sino que también se erige como un atractivo botánico singular, capaz de asombrar cada año a vecinos y visitantes con su floración única.