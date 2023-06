La actitud de Rogelio Frigerio de no permitir el pegado con Bullrich y Larreta a quienes no coforman su lista, es absolutamente autocrática y autoritaria y desnuda, sin vueltas, su visión ramplona, mezquina y para nada plural de la convivencia politica. No sólo que no es Entrerriano como dice (aunque ornamente sus selfies con algún mate como detalle telúrico), sino que además vino a imponer desde el puerto de Buenos Aires prácticas reñidas con el radicalismo en general y los entrerrianos en particular. JxER no es un alianza propiedad exclusiva de Frigerio y sus acólitos, sino una alianza electoral conformada por varios partidos, principalmente por la UCR y el partido vecinal de CABA (PRO), por lo cual TODAS las listas que participen tienen derecho a pegar sus boletas con las de las dos únicas de JxC que participarán en las PASO para las candidaturas a Presidente y Vice.

Esta actitud del ex funcionario de los gobiernos de Menem y Macri de negar e impedir a toda costa el pegado de la lista encabezada por el radical Pedro Galimberti con las de Larreta y Bullrich, habla muy mal del Diputado Nacional Frigerio y preanuncia el gravísimo peligro de sentar en el sillón de Urquiza a un dirigente autoritario y antidemocrático. Nunca más apropiada para la ocasion, recurrir a la alegoría del escorpión y la rana, donde por más vueltas que se le den a las cosas, en las personas prevalece siempre y aflora lo que está en su naturaleza.

Hay que evitar entonces sufrir otra vez la picadura en el medio del río porque el naufragio y ahogo serán inevitables.