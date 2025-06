El bloque justicialista se opone a la forma en que se plantea el tratamiento de un proyecto tan importante, con un mínimo tiempo de debate parlamentario, ya que el oficialismo espera darle sanción definitiva el próximo viernes.

Asimismo el bloque considera que no existen garantías de que los cambios propuestos puedan ser contemplados en la norma, o al menos de que exista voluntad del oficialismo de considerarlos, a la luz de lo ocurrido en el Senado donde se realizaron reuniones de comisión con diferentes prestadores de la obra social, beneficiarios y actores del sistema sanitario pero sus posturas no fueron contempladas en la redacción que se sancionó. Al momento del debate en la Cámara alta, los senadores justicialistas indicaron incluso que el oficialismo ya tenía elaborado el dictamen de comisión antes de concluir la ronda de reuniones en el marco de trabajo de las comisiones .

“Hemos visto que el Senado no se respetó lo que nuestros senadores y muchos de los invitados a Comisión sostuvieron, en el sentido de que no se necesita una nueva ley creando una nueva obra social para mejorar al Iosper, para mejorar las prestaciones y para tener un manejo más transparente. Entonces venimos a este debate con pocas expectativas respecto de lo que podemos hacer, porque han planteado tiempos para un debate ‘como que...’, porque debatir significa escuchar al otro, aceptar lo que el otro también tiene para decir, pero esto no pasó con la asociacion de médicos, ni con la asociación de clínicas, ni con la intersindical en el Senado. Por eso venimos con pocas expectativas de que suceda en Diputados”, señaló la presidenta del bloque Laura Stratta, antes de iniciarse la sesión.