La diputada Laura Stratta señalo este mediodía, durante la sesión de la Cámara de Diputados, que el bloque Mas para Entre Ríos considera oportuno darle al Poder Ejecutivo provincial las herramientas que necesita para llevar adelante su gestión, pero advirtió sobre las consecuencias de las sucesivas leyes de emergencia que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio.

La presidenta del bloque justicialista reclamó: “Otra vez en este caso se impone el tratamiento exprés, porque convocar a una reunión de comisión para debatir el proyecto y no tener posibilidad de modificarlo es casi una simulación del debate”.

Luego remarcó que ya se han tratado cuatro leyes de emergencia en lo que va del año y repaso la sanción de la ley de emergencia educativa: “La votamos porque que entendíamos que si el gobernador necesitaba esa herramienta para poder abordar ese tema con seriedad, aquí estábamos para darle la aprobación y acompañar desde nuestro bloque. No tenemos idea, no se ha dado cuenta de cuántos establecimientos educativos se han reparado en este contexto de emergencia”.

También se refirió a la ley de emergencia alimentaria que también el apoyaron los diputados del peronismo. “Hace algunos días estuvo en esta Cámara la ministra de Desarrollo Social con su equipo dando cuenta de la gestión, pero lo cierto es que la emergencia todavía no está activa, no se ha comprado nada a través de la emergencia, y no se ha convocado o recién está en vías de convocarse a la mesa de diálogo”, prevista en esa norma. En el mismo sentido recordó la sanción de la emergencia en obras públicas y repasó los varios anuncios hechos por el gobierno provincial respecto de la reactivación del sector, que hasta ahora no registra mayores avances.

Luego señaló que la emergencia en obras viales votada este miércoles, al igual que todas las otras, implica habilitar el mecanismo de contratación directa. Y señalo: “La contratación directa implica discrecionalidad. Y en este caso que tratamos hoy la contratación directa, que es discrecional, es para obras que son millonarias. Entonces, este es un gobierno que construye un relato sobre la transparencia, sobre la ética pública, y de hecho estamos debatiendo proyectos en ese sentido; pero, por otro lado, se habilita la contratación directa, se habilita la discrecionalidad”.

En ese sentido, la legisladora recordó: “Forme parte del gobierno en la gestión anterior, en que nos tocó afrontar el contexto de pandemia durante los dos primeros años, y se sancionó una emergencia. Por esa emergencia no habilitó la contratación directa. ¿Por qué no habilitó la contratación directa? Porque el Estado tiene los mecanismos, en el marco de una emergencia (como puede ser en un contexto de sequía, de incendios, de inundación) para enfrentarlas con lo que ya prevé la ley (…) Entonces, como ya lo dijimos en oportunidades anteriores, la pregunta es: ¿Estamos haciendo la excepción una regla? ¿Estamos bajando nuestra calidad institucional? Porque, más allá de los controles que tiene todo acto de gobierno, lo cierto es que la discrecionalidad implica que no son las mismas condiciones que usualmente el Estado gestiona, con el que el Estado normalmente ejecuta las políticas”.

Finalmente Stratta reclamó al oficialismo que las leyes que impulsa se puedan trabajar “en el marco de un debate en serio, diciendo las cosas como son y cuidando la institucionalidad, algo que ustedes tanto pregonan”, puntualizo.

Bahillo: “No se ven respuestas”

Por su parte el diputado Juan José Bahillo recordó que el justicialismo también apoyó la sanción de la ley que eleva el porcentaje del Impuesto Inmobiliario Rural destinado a Vialidad provincial y realizó un detallado análisis de las necesidades que presenta la trama vial de la provincia. “Se habla del deterioro de las rutas y es cierto que están deterioradas. Podemos hacer un balance de cómo se recibieron o no, que no va a aportar demasiado a la solución; pero quiero señalar que no hay una situación de las rutas que sea sostenible si el Estado se retira de su mantenimiento y mejora durante seis meses como ha ocurrido este año. Podemos adjudicar responsabilidades al gobierno nacional o provincial, pero dejemos en claro que por nuestras características productivas y por el posicionamiento geográfico que tenemos (las rutas y caminos) necesitan permanentemente de mantenimiento, esto es una agenda dinámica y permanente”, indicó.

Bahillo agradeció la presencia de funcionarios de Vialidad Provincial durante el trabajo en comisión que se hizo en la Cámara y dijo que si bien su exposición saldó algunas dudas, también generó preocupaciones ya que por las características del suelo y la situación hídrica “se necesita de una visión integral y de distintas herramientas para atender los caminos. Pero por lo que nos transmiten los funcionaros provinciales están abocados a la mejorar de las zonales, pero eso es insuficiente. Hay que complementar la acción del Estado, sin perder la potestad de fijar las políticas públicas, en profundizar las políticas publico privadas”, precisó en referencia a fortalecer el sistema de consorcios camineros.

Tras repasar circunstancias que en los últimos meses representaron mayores ingresos para la Provincia -como la evolución de la coparticipación impositiva, que en mayo presenta un incremento del 250% interanual, o los 3800 millones de pesos extras recibidos por Aportes del Tesoro Nacional, entre otros aspectos- Bahillo consideró que el gobierno provincial está en condiciones financieras de dar respuesta a demandas de la sociedad. “Plata hay para empezar a dar respuestas. Esperamos, como lo dijo la presidenta del bloque, que a partir de haber acompañado todas las emergencias y de que tiene disponibilidad presupuestaria, el gobierno provincial empiece a dar respuestas concretas, porque la verdad es que esas respuestas no se ven”.