El juez federal del Juzgado Federal de Victoria, Federico Martín, resolvió este jueves declararse incompetente para intervenir en una causa de amparo ambiental vinculada a la calidad del agua potable en la ciudad de Nogoyá. En su fallo, el magistrado dispuso “decretar la improcedencia del fuero federal”, remitir la cuestión a la justicia provincial de Entre Ríos y ordenar el archivo de las actuaciones.

Asimismo, Martín decidió “no avocarse al estudio de la medida cautelar solicitada”, al considerar que no existe una urgencia de tal magnitud que justifique la intervención inmediata del fuero federal antes de que el expediente sea tratado por el juez competente.

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Un conflicto de competencia

El planteo judicial fue impulsado por un vecino de Nogoyá, identificado como RJCH, con patrocinio de la Defensoría Pública Oficial. La acción de amparo —acompañada de un pedido de medida cautelar— estaba dirigida contra la Municipalidad local y, en subsidio, contra la provincia de Entre Ríos.

El objetivo central era exigir la mejora del servicio de agua potable, incluyendo la instalación de una planta de ósmosis inversa, el reemplazo de cañerías de asbesto-cemento y la realización de controles periódicos sobre los pozos de captación.

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La responsabilidad ambiental, en manos locales

En su resolución, el juez sostuvo que la cuestión planteada corresponde al ámbito del derecho público local. En ese sentido, remarcó que “el ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción”, es decir, de las autoridades provinciales y municipales.

El magistrado entendió que no se acreditó la afectación de un recurso ambiental interjurisdiccional —como podría ser el Acuífero Guaraní— ni la existencia de un problema que exceda los límites de la provincia. Por ello, concluyó que la justicia federal no debe intervenir.

También señaló que, incluso si se hubiese demostrado contaminación del recurso hídrico, no existen elementos suficientes para considerar que el caso deba ser tratado fuera de la jurisdicción provincial.

El rol de la justicia federal

Antes de resolver, Martín recordó que la competencia federal está limitada a los casos específicamente establecidos por la Constitución Nacional. “La justicia provincial ejerce una competencia ordinaria amplia de derecho común”, explicó, subrayando que la intervención federal es de carácter excepcional.

En la misma línea, la Fiscalía Federal de Victoria también se pronunció a favor de la improcedencia del fuero federal, coincidiendo con los fundamentos adoptados por el juez.

El planteo original

En la presentación judicial, el vecino denunció presuntos incumplimientos en la prestación del servicio de agua potable, particularmente en relación con los niveles de arsénico, que —según la normativa vigente— no deberían superar los 0,01 mg/L.

Además, solicitó la implementación de un proyecto integral con control estatal para garantizar la calidad del suministro y proteger el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Con esta resolución, la causa deberá continuar su curso en el ámbito de la justicia provincial, que será la encargada de determinar si corresponde avanzar con las medidas solicitadas.