Bajo el lema “Carne argentina: historias que inspiran”, la jornada combinó charlas, experiencias y testimonios vinculados a la producción, la sanidad animal, la nutrición y el valor cultural de la carne vacuna, con una destacada participación de estudiantes y jóvenes de la comunidad local.

Una experiencia integral para jóvenes

El cierre del evento incluyó un espacio de camaradería con música en vivo y una exhibición gastronómica a base de cortes tradicionales como ojo de bife, picaña y costillares, en una puesta que buscó reforzar la identidad cultural ligada a la carne argentina.

Fernando Hernández, consejero del IPCVA, destacó la masiva presencia juvenil y subrayó la importancia de generar este tipo de encuentros. “Es muy importante la cantidad de chicos jóvenes que participan; es a ellos a quienes debemos apuntar. Este tipo de eventos ofrece una experiencia completa, con historias de vida, distintos oradores y degustación de la mejor carne argentina”, afirmó.

Nutrición y salud: el valor de la carne

Durante la jornada también hubo espacio para abordar el rol de la carne vacuna en la alimentación. La profesora Lucrecia Mastrangelo resaltó su importancia en la recuperación física tras el ejercicio. “Ayuda a regenerar el músculo, aporta energía y favorece una mejor recuperación. Es clave incorporarla dentro de hábitos saludables”, explicó.

En la misma línea, la licenciada en nutrición Martina Chiodini remarcó el aporte proteico de la carne. “Las proteínas son fundamentales para el cuerpo, funcionan como ladrillos que construyen músculo. La carne aporta proteínas de alto valor biológico, lo que permite una absorción eficiente”, señaló.

Ganadería, tradición y proyección

Por su parte, el ingeniero Alejandro de La Tour, presidente de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, valoró la iniciativa como una herramienta clave para acercar la actividad al público joven.

“La idea es que los jóvenes conozcan la ganadería en general y la raza Hereford en particular. Es una industria a cielo abierto que posicionó a la Argentina en el mundo y tiene un enorme potencial a futuro”, expresó.

Un espacio que crece

Los “Sunsets Ganaderos” del IPCVA continúan consolidándose como un ámbito de encuentro entre el sector productivo y las nuevas generaciones. A través de propuestas dinámicas, buscan difundir el conocimiento sobre la cadena de ganados y carnes, incorporar nuevas tecnologías y promover una alimentación equilibrada, combinando formación, experiencias y cultura en torno a uno de los productos emblemáticos del país.