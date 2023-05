Victoria.- Un aplauso sordo invadió la sala del Cine Teatro Victoria cuando Christian Giménez terminó su disertación. En efecto, el aplauso fue verdaderamente insonoro, ya que Christian es un investigador de ovnilogía sordo que brindó su conferencia interpretado por intérpretes del Instituto de Lengua de Señas Argentina (LSA).

Y es que se está desarrollando el VII Congreso Internacional de Ovnilogía en Victoria, denominado Ovnis al ataque, en busca de la evidencia física, organizado por la investigadora ufológica Andrea Pérez Simonidni. Gente de diferentes partes del país y del mundo, como Uruguay, Perú, entre otros, están en la ciudad por este evento.

En este marco, Christian desarrolló su presentación contando cómo en 1990, a sus seis años, vio un plato volador en su Santa Teresita (Buenos Aires) natal. Duranta su infancia, Christian no hizo más que dibujar y dibujar este plato volador una y mil veces, ya que era su única forma de expresión.

La única otra testigo de este evento fue su hermana menor, que, por su corta edad, no formó recuerdos tan vívidos como él. En ese momento, Christian, inconsciente de lo que estaba viendo, saludó al objeto como los niños lo hacen cuando ven algún vehículo que les llama la atención.

En diálogo con Paralelo 32, el investigador contó cómo tuvo que superar una doble barrera de comunicación; en primer lugar, comunicar lo que había visto mediante los pocos recursos de expresión que tenía en ese entonces; en segundo lugar, superar los muros del prejuicio para que “escucharan” lo que tenía para decir.

El objeto que vio Christian a sus seis años giró, subió y desapareció. Andrea Pérez Simondini dijo que este relato es importante porque da cuenta de un objeto que se movía a velocidad hipersónica, con vuelo antigravedad y con una aerodinámica particular que se repite en tantos otros testimonios.

“La primera vez que vi este objeto con mi hermana no tenía idea de qué era, me impactó muchísimo verlo. Después, con el tiempo, vi en la tele que lo que había visto era un Objeto Volador No Identificado. Entonces, comencé a investigar más porque no me podía quedar con la duda: por algo apareció en mi vida”, dijo Christian.

“En mi vida siempre hubo muchas cosas inaccesibles, porque no tenemos muchas formas de comunicarnos. Yo soy una persona que siempre fue buscando caminos. Entonces, me pregunté: ¿Por qué yo no puedo ser también un conferencista? ¿Por qué no puedo contar lo que viví? En 2018, cuando vine al Congreso de Ovnis, me dije: «No importa si no hay intérpretes de lengua de señas, yo voy a ir igual». Ahí la conocí a Silvia y Andrea Pérez Simondini, ellas me abrieron las puertas, pero no me pude comunicar porque no había intérpretes. En aquel congreso yo veía las imágenes e intentaba entender. Después, en 2022 sí había intérpretes y fue una gran emoción para mí, porque pude entender todo. Ahora, también, pude participar como conferencista y estoy conmovido”, narró.

Además de la presentación de Christian, todas las demás cuentan con su interpretación a lengua de señas. Se trata de una verdadera inclusión, ya que había personas sordo mudas entre el público general, que participaron con sus preguntas gracias a las intérpretes.