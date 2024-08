En declaraciones a Radio Plaza de Paraná, Fuertes destacó su coincidencia con Frigerio y reafirmó su compromiso con una transformación que considera esencial para modernizar el sistema electoral de la provincia.

"Estoy convencido de que en 2027 se votará de otro modo en Entre Ríos", afirmó el intendente, resaltando que esta es una idea que ha venido promoviendo desde hace tiempo. Recordó que, durante el mandato de Gustavo Bordet, apoyó una iniciativa similar que lamentablemente no prosperó debido a desavenencias internas en el peronismo. “En aquel momento coincidí con el planteo del exgobernador, pero por desavenencias internas del propio peronismo no fructificó y, coherentemente con eso, cuando Frigerio convocó a dar el debate, en forma inmediata me plegué”, explicó Fuertes.

El intendente también subrayó la importancia de la participación de su partido en este proceso, destacando que su formación política no solo participará en el análisis del proyecto, sino que también tiene un rol clave en el Senado. "No hay ninguna posibilidad de que la ley no salga del consenso", aseguró, enfatizando que la reforma no será fruto de decisiones arbitrarias.

Respondiendo a quienes sugieren que este debate es una "cortina de humo" para distraer a la ciudadanía, Fuertes argumentó que la distancia de las próximas elecciones es precisamente lo que permite un análisis más objetivo y razonado de la reforma. "Si alguno cree que el electorado entrerriano va a estar distraído con cortinas de humo, se equivoca", sostuvo, añadiendo que subestimar la inteligencia del electorado es un error.

Fuertes también criticó la "rosca" política que, según él, ha dominado la selección de candidatos en el pasado, y abogó por un sistema que permita una mayor participación de las minorías y que los legisladores provinciales sean elegidos directamente por los ciudadanos de los departamentos que representan. "Eso no va más; eso funciona solamente en ámbitos donde la expresión madurada, clara, libre y con una variada oferta se quiere negar", concluyó.