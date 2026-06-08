Este domingo se conoció el resultado del testeo que se realizara el Intendente de Valle María por coronavirus. El examen a Mario Sokolovsky arrojó positivo. El funcionario se encuentra realizando el período de aislamiento junto a su familia desde hace una semana, presentando síntomas leves.

Desde el municipio se informó que desde el momento en que el intendente manifestó los primeros síntomas (una semana antes del resultado del test), se aisló preventivamente a todos sus contactos estrechos y se extremaron las medidas de desinfección en la Municipalidad.

Por otra parte se comunicó que Sokolovsky mantendrá el aislamiento hasta la fecha de su alta, cumpliendo con las recomendaciones médicas, continuando con sus labores desde su casa de manera virtual.