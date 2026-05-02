Nogoyá.– La Agencia de Extensión Rural (AER) Nogoyá del INTA llevó adelante una charla informativa orientada a la transición generacional en empresas agropecuarias familiares. El encuentro, desarrollado en la sucursal de Lucas González de la Cooperativa Agropecuaria El Progreso, puso el foco en un tema crítico para el sector tambero regional: cómo organizar el traspaso del mando y el patrimonio entre padres e hijos sin poner en riesgo la viabilidad económica del establecimiento. La jornada contó con la organización de la jefa de la agencia, Silvina Butarelli, junto al economista de INTA Paraná, Matías Martínez, y el médico veterinario Nahuel Dubs.

Durante la capacitación, que reunió a más de cincuenta productores, se evidenció que la gran mayoría de las empresas familiares de la zona no cuentan con una estructura jurídica definida que facilite la sucesión. Matías Martínez advirtió que la falta de previsión suele derivar en procesos que fragmentan el capital productivo. Según explicó el economista, cuando no existen herramientas organizativas previas, la división de bienes puede provocar una pérdida de escala tal que comprometa la subsistencia de la unidad productiva, impactando no solo en la economía familiar sino también en el desarrollo territorial de la cuenca lechera.

Frente a este escenario, la jornada se propuso como una instancia para conocer alternativas que permitan ordenar la empresa y reducir costos legales a futuro. Entre las herramientas concretas mencionadas, Martínez destacó figuras como los fideicomisos agropecuarios, la conformación de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y la donación en vida con usufructo. Estas opciones permiten planificar el traspaso de manera eficiente, siempre partiendo de una definición clara de los objetivos que cada familia tiene para su negocio, permitiendo diseñar contratos y figuras societarias a medida.

Desde el INTA señalaron que esta problemática es una de las demandas más frecuentes detectadas en el territorio, por lo que la charla funcionó como un primer paso de sensibilización para los productores vinculados a la cooperativa anfitriona. En este sentido, se anunció que próximamente la AER Nogoyá lanzará un curso específico para profundizar en estos aspectos técnicos y legales, brindando un acompañamiento más cercano a quienes decidan iniciar el proceso de ordenamiento institucional en sus campos para asegurar el futuro de las próximas generaciones.