El Indio Solari brindó una entrevista donde opinó sobre algunos de los temas más trascendentes del país y del mundo cuando faltan pocas horas para que termine el año.

Fiel a su estilo, el miembro fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota criticó a la clase media argentina porque «no le gusta viajar en el mismo chárter que la morocha» y defendió a la vacuna rusa Sputnik V: «Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento».

«El mundo todo se está yendo al carajo y no era tan difícil de predecir», sostuvo el músico de 71 nacido en Paraná, Entre Ríos, y agregó, durante una entrevista con Marcelo Figueras por Radio Provincia: «Cuando el agua sea más importante que el petróleo vamos a ver el horror».

Consultado por la pandemia y la polémica en torno a la vacuna rusa contra el Covid-19, Solari dijo que «desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?».

En ese sentido, señaló que «todas las ideas alocadas que tiene la gente que está opuesta al Gobierno generan disparates; esa gente me preocupa porque ha desobedecido toda consigna médica y científica, y las cifras se van al carajo cuando aparecen esas fiestas clandestinas. Esa parte de la sociedad para mí es incomprensible».

Críticas a la clase media

Con un tono crítico, se refirió a la clase media: «La clase media y la clase media alta quiere tener todas las pelotudeces de plástico que ven y así la cuestión ecológica se va a la mierda».

Y agregó: «Al tipo de clase media que no le gusta viajar en el mismo chárter que la morocha, solo piensa en ir a Punta del Este; no tienen una vida pensante como la tuya o la mía que nos dedicamos a eso y nada más».

Además, relativizó los recuerdos de «la gente» y fustigó al gobierno de Mauricio Macri. «La memoria de la gente es rara. Con el gobierno anterior… ¿cómo hacés para olvidar que cada vez que desembarcan, afanan lo que pueden, y ahora están recorriendo el mundo. Se han robado el país. No es que se llevaron un vuelto. Son fortunas que están en el exterior».

«Si nos tocaba hace cuatro años (la pandemia) nos moríamos todos. Se dicen libertarios y me parece una locura, hay momentos que no sabés si es un sainete», caracterizó.

El futuro, su enfermedad y la muerte

«El que le chupa las medias al poder no puede ser un artista. Me jode cuando hablan de que yo tengo dinero. Sí, tengo dinero, porque un artista independiente tiene que poder resistir los embates del poder», dijo en otro pasaje de la entrevista con Figueras.

Cuando le preguntaron si iba a volver a dar un recital, sostuvo que «es improbable que me vuelva a subir a un escenario». Sin embargo, adelantó que va a «hacer es un streaming en 2021» y a lanzar un «libro de historietas con letras ilustradas».

Sobre su enfermedad, el mal de Parkinson dijo que es algo «molesto y doloroso». «El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo y que no tiene guita para comprar los medicamentos o que no tiene kinesiología. Debe ser el infierno», consideró.

«Cuando uno tiene 71 la muerte es la gran aventura que uno tiene que correr. Yo la trato como en las canciones, familiarmente. Naciste y el otro gran paso es morirse. El resto pasa a ser secundario. El disco duro no da para todo y no está tan duro», concluyó.