El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, que, según estimaciones privadas, habría registrado una leve desaceleración respecto del 2,8% informado en diciembre, en un contexto marcado por la postergación de la nueva metodología de medición y la salida de Marco Lavagna del organismo.

De acuerdo con analistas del sector privado, el indicador habría permanecido por encima del 2%, aunque mostrando una moderación frente a la tendencia alcista iniciada en junio de 2025 y profundizada desde septiembre, cuando los registros volvieron a superar ese nivel. El dato oficial que se publicará el martes continuará calculándose con la medición vigente.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina proyectó que la inflación de enero se habría ubicado en torno al 2,4%, mientras que estimó una inflación interanual del 22,4% para el cierre de 2026.

Distintas consultoras privadas difundieron cálculos similares. El informe de Equilibra estimó una suba mensual del 2,2%, con incrementos destacados en restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%) y salud (2,8%), mientras que la variación interanual se habría ubicado cerca del 32%. El economista Gonzalo Carrera atribuyó la desaceleración a la moderación en los precios de alimentos —especialmente la carne—, la menor presión de los precios regulados tras fuertes aumentos en diciembre y la estabilidad cambiaria.

EcoGo Consultores, por su parte, calculó que la inflación en alimentos y bebidas alcanzó el 2,5% mensual, impulsada principalmente por el aumento de las verduras, mientras que las carnes mantuvieron subas cercanas al 3,6%.

La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación de 2,6% en enero y una variación interanual del 32,1%, aunque consideró que a partir de febrero podría retomarse el proceso de desaceleración interanual si se estabilizan las variables monetarias y cambiarias. Desde la entidad señalaron que la reciente aceleración respondió en parte a la caída en la demanda de pesos, asociada a la incertidumbre electoral y al movimiento de los tipos de cambio, factores que impactaron especialmente en los precios de bienes comerciables.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual de 2,4%, también marcando una interrupción en la tendencia ascendente de los meses previos, con un aumento interanual estimado en 29,2%. En este caso, el rubro alimentos y bebidas fue el de mayor variación, con una suba del 4,1%, impulsada por el encarecimiento de verduras y carne.

Con estos antecedentes, el dato oficial que difundirá el INDEC será clave para confirmar si la inflación efectivamente inició un proceso de moderación en el comienzo de 2026 o si la desaceleración continúa siendo limitada tras los incrementos observados en la segunda mitad del año pasado.