El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, recibió al intendente de Seguí, Edgardo Müller, con el objetivo de dialogar sobre las políticas habitacionales que el organismo provincial impulsa en todo el territorio entrerriano.

Durante el encuentro, los funcionarios abordaron las operatorias vigentes del programa “Ahora Tu Hogar”, el avance de las obras en ejecución y la articulación entre municipios y provincia para dar continuidad a nuevas soluciones habitacionales.

Schönhals destacó que la reunión permitió fortalecer el trabajo conjunto en materia de vivienda:

“Conversamos sobre las operatorias del programa Ahora Tu Hogar, el avance de las obras en la provincia y la necesaria articulación entre municipios y provincia para llevar adelante nuevas soluciones habitacionales”, señaló el titular del IAPV.

Asimismo, remarcó el compromiso del gobierno provincial con la política de acceso a la vivienda:

“La política habitacional que lleva adelante el gobierno provincial nos exige que continuemos trabajando hasta el último día de la gestión en la instrumentación de diferentes planes de vivienda para ayudar a que más familias puedan cumplir el sueño de tener la casa propia”, afirmó.

En ese marco, Schönhals informó sobre la posibilidad de reactivar un proyecto de 39 viviendas en Seguí, mediante la operatoria del programa Ahora Tu Hogar, financiado con recursos provinciales.

Por su parte, el intendente Edgardo Müller valoró el acompañamiento del IAPV y destacó la importancia de la articulación entre niveles de gobierno:

“Seguí tiene una demanda habitacional creciente, por lo que contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar significa la posibilidad de gestionar respuestas concretas para las familias que esperan acceder a una vivienda”, expresó.

Además, subrayó el rol de los municipios en la implementación de estas políticas: