En el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, el gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó el contrato para dar inicio a la construcción de 39 nuevas viviendas en la localidad de Seguí, departamento Paraná. Las obras se financiarán con recursos propios de la provincia.

Los trabajos estarán a cargo de la firma Eco Ingeniería SRL y demandarán una inversión superior a los 2.772 millones de pesos. Según lo estipulado en el contrato, el plazo de ejecución será de 16 meses corridos, tras los cuales las unidades habitacionales estarán destinadas a familias de la localidad que esperan acceder a la casa propia.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, destacó la importancia de la iniciativa y afirmó que “la política habitacional que lleva adelante el gobernador Rogelio Frigerio nos exige que continuemos trabajando, hasta el último día de la gestión, en la instrumentación de diferentes planes de viviendas para ayudar a más familias a cumplir el sueño de tener la casa propia”.

Asimismo, el funcionario remarcó el impacto social y económico que este tipo de obras genera en las comunidades. “La ejecución de estas viviendas impacta directamente en el bienestar de nuestros habitantes, permite recuperar la dignidad del techo propio para un número importante de familias y, además, impulsa la economía local mediante la generación de mano de obra genuina”, subrayó.