El proyecto nació alrededor de 2016/2017, casi de manera espontánea, luego de una experiencia personal que canalizó en clave de humor. “Fue un sábado al mediodía, estaba enojado y decidí hacer un meme. No sabía ni qué nombre ponerle”, recordó Kapp durante la charla. Desde aquel primer posteo hasta hoy, Ojo en Crespo no dejó de crecer y ya acumula más de 35 mil seguidores en Facebook y cerca de 9 mil en Instagram.

El nombre de la página tiene una referencia directa a Los Simpson, más precisamente al segmento “Ojo sobre Springfield”, una influencia que marcó el estilo inicial de los memes y que luego fue derivando en un humor profundamente local, atravesado por las costumbres, el lenguaje y la idiosincrasia crespense.

Durante la entrevista, Lucas destacó que el objetivo nunca fue burlarse de la ciudad, sino reírse de uno mismo: “Soy crespense, nací y vivo acá. El 95% de los memes tienen que ver conmigo, con nuestra forma de ser. Si bien al comienzo hubo algunas críticas aisladas, con el tiempo el público entendió el tono y acompañó masivamente la propuesta”.

Otro de los puntos que se abordaron fue el crecimiento regional del contenido. Si bien los memes parten de situaciones cotidianas de Crespo, muchas referencias también interpelan a localidades con raíces similares, especialmente ligadas a los alemanes del Volga. Incluso, seguidores de otras provincias se sintieron identificados con el humor que propone la página.

Kapp también habló de su vínculo con el teatro y del valor del humor como herramienta social, especialmente en momentos difíciles como la pandemia: “Si un meme sirve para que alguien se ría un poco, ya está cumpliendo su función”.

Con casi una década de publicaciones constantes, Ojo en Crespo se consolidó como un verdadero fenómeno cultural en redes sociales. De cara a los diez años del proyecto, Lucas no descarta algún festejo especial y aseguró que, mientras haya material y ganas, el humor seguirá siendo protagonista.