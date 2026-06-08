Los bombardeos rusos devastaron un hospital infantil en el asediado puerto de Mariúpol e hirieron al menos a 17 personas, dijeron funcionarios ucranianos, ya que los corredores humanitarios establecidos para permitir que los civiles huyan de varias ciudades sitiadas alrededor de Ucrania no se materializaron en la escala esperada, dejando a cientos de miles atrapados sin suministros básicos debido a la invasión rusa.

El Ayuntamiento de Mariúpol dijo que un ataque ruso al hospital el 9 de marzo causó daños “colosales”, mientras que el presidente Volodymyr Zelenskyy escribió en Twitter que había “personas, niños bajo los escombros” del hospital, y llamó el ataque una “atrocidad”, ya que las autoridades intentan establecer cuántas personas murieron o resultaron heridas.

«Los niños están bajo los escombros. ¡Esto es una atrocidad! ¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice ignorando el terror? ¡Cierren el cielo ahora mismo! ¡Detengan los asesinatos! Tienen poder, pero parece que están perdiendo humanidad», escribió Zelenskyy , refiriéndose a sus llamamientos para que la OTAN establezca una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

El suelo tembló a más de dos kilómetros de distancia cuando el complejo de Mariúpol fue alcanzado por una serie de explosiones que reventaron ventanas y arrancaron gran parte de la fachada de un edificio, informó la agencia de noticias AP.

La policía y los soldados acudieron al lugar para evacuar a las víctimas y sacaron en camilla a una mujer que estaba embarazada y sangrando.

Otra mujer lloraba mientras abrazaba a su hijo. En el patio, los autos destrozados ardían y un cráter de explosión se extendía al menos dos pisos de profundidad.

“Hoy Rusia cometió un gran crimen”, dijo Volodymyr Nikulin, un alto funcionario de la policía regional, de pie entre los escombros. “Es un crimen de guerra sin justificación alguna”.

“Hay pocas cosas más depravadas que atacar a los vulnerables e indefensos”, tuiteó el primer ministro británico, Boris Johnson, y agregó que el presidente ruso, Vladimir Putin, deberá “rendir cuentas por sus terribles crímenes”.

El ataque se produjo un día en que Rusia dijo que sus fuerzas «observarían un régimen de silencio», a partir de las 10 a. m., hora de Moscú, del 9 de marzo, para garantizar el paso seguro de los civiles que deseen salir de Kiev, Chernígov, Sumy, Járkov y el puerto de Mar Negro Mariúpol, que según la Cruz Roja, enfrenta condiciones «apocalípticas».

Pero al final de la tarde, los funcionarios informaron de resultados mixtos en el traslado de personas fuera de las zonas de batalla, con solo corredores seguros fuera de la ciudad oriental de Sumy y la ciudad sureña de Enerhodar, la ubicación de la planta de energía nuclear más grande de Europa que las fuerzas rusas tomaron la semana pasada.