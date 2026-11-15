El Hospital Dr. Joseph Lister de Seguí incorporó un autoanalizador de química clínica y un ecógrafo rodante Doppler, destinados a fortalecer los servicios de diagnóstico y mejorar la atención de pacientes de la localidad y su zona de influencia. La adquisición de ambos equipos representó una inversión provincial de $67.462.400.

Uno de los dispositivos fue destinado al servicio de Laboratorio. Se trata de un autoanalizador clínico automático, adquirido por el Ministerio de Salud mediante la Licitación Pública Nº 12/26, correspondiente a la Orden de Compra Nº 26/26, por un monto de $42.962.400.

Su incorporación permitirá optimizar el procesamiento de muestras y fortalecer los análisis bioquímicos que se realizan en el establecimiento.

El segundo equipo es un ecógrafo rodante Doppler, adquirido mediante la Licitación Privada Nº 11/26 y la Orden de Compra Nº 31/26, por $24.500.000.

El dispositivo está preparado para realizar estudios en distintas especialidades, entre ellas cardiología, diagnóstico vascular, abdomen, obstetricia, ginecología, urología y pediatría. Además, cuenta con transductores específicos y tecnología de procesamiento de imágenes que amplían sus posibilidades de aplicación.

Más capacidad de diagnóstico y menos derivaciones

La directora del hospital, Tania Leguizamón, destacó la importancia de las incorporaciones para el funcionamiento del establecimiento y la atención de la comunidad.

“La incorporación de estos dos equipos representa un salto de calidad para nuestro establecimiento y es el resultado de las gestiones que venimos realizando para fortalecer los servicios y mejorar la atención que brindamos a la comunidad”, expresó.

En relación con el nuevo equipamiento del Laboratorio, precisó que el autoanalizador tiene capacidad para procesar hasta 360 determinaciones por hora. Según explicó, esto permitirá agilizar los tiempos de respuesta, aumentar la capacidad de trabajo y obtener resultados con mayor precisión y seguridad.

Respecto del ecógrafo, Leguizamón señaló que ampliará las prestaciones del servicio de Diagnóstico por Imágenes, tanto por la calidad de las imágenes como por las distintas aplicaciones que incorpora.

La directora también remarcó que el equipo permitirá realizar estudios con mayor oportunidad y reducir las derivaciones a otros establecimientos. En ese sentido, recordó que anteriormente los estudios de ecografía Doppler debían derivarse al Hospital San Martín de Paraná.

“Esto nos permitirá realizar estudios más precisos y oportunos, evitar demoras vinculadas a derivaciones hacia otros establecimientos y contribuir a descomprimir el sistema de salud”, sostuvo.

Finalmente, agradeció el compromiso del personal y destacó el trabajo conjunto para concretar las mejoras.

El Hospital Dr. Joseph Lister brinda atención a vecinos de Seguí, Aldea Eigenfeld, Don Cristóbal Segunda y habitantes del ejido rural. La incorporación de los nuevos equipos busca fortalecer la capacidad de respuesta del establecimiento para atender la demanda sanitaria de esa zona.