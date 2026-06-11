Crespo- Desde el próximo domingo 5 de noviembre, los jóvenes con discapacidad que alberga el Hogar Nuevo Amanecer podrán disfrutar de la casa propia, ubicada en calle Catamarca, en el Barrio Norte de la ciudad.

Desde la comisión de la Asociación Civil Hogar Nuevo Amanecer comenzaron a enviar las invitaciones al acto inaugural del edificio a realizarse a partir de las 11:00 horas en calle Catamarca 652.