El Hogar Nuevo Amanecer celebrará su 38º aniversario con una gran cena el sábado 10 de mayo a las 20.30, en el salón de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Será una noche cargada de emoción, música, sorteos y colaboración comunitaria, con las presentaciones musicales de Los Herederos y Súper Banda Estrella, que prometen animar el festejo.

Las tarjetas están a la venta a un valor de $20.000 para mayores y $10.000 para menores, y pueden adquirirse tanto en el Hogar como a través de los miembros de la Comisión. También se consiguen en varios comercios locales como El Galpón, Mueblería Fontana, Kiosco Parada Beto, la casa de Armando Reicenawer, la peluquería de Elide Gotte y Pinturería Güemes, entre otros.

En la previa del evento, visitaron la redacción de Paralelo 32 la Directora del Hogar, Marcela Ramos, quien está a cargo desde el año 2020, y la Tesorera, Camila Ulrich, quienes brindaron detalles sobre el funcionamiento de esta institución fundamental en la vida social de Crespo.

Un lugar que crece con sus residentes

El Hogar Nuevo Amanecer alberga actualmente a 12 jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, en su mayoría con trayectorias prolongadas en la institución. “Muchos llegaron siendo chicos, porque el Hogar nació en otro contexto histórico. Con los años y los cambios en la normativa, se transformó en un espacio pensado para adultos con discapacidad que no cuentan con contención familiar”, explicaron.

La institución cuenta con habilitaciones del Municipio, el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el IPRODI, y pertenece a la Asociación Civil Hogar Nuevo Amanecer, cuya comisión directiva está presidida por Georgina Fontana. Esta entidad se hace cargo de los gastos diarios y de la administración general, respaldada por una red de colaboradores y socios que aportan mes a mes.

Desde hace años funciona en su edificio propio, ubicado en Catamarca 645, con todas las adecuaciones necesarias para cumplir con los requisitos legales que permiten al Estado cubrir las internaciones. La estructura institucional incluye dirección, equipos de salud, psiquiatra, trabajadora social, psicóloga, cuidadoras, personal de limpieza y cocina, entre otros.

“El cupo está siempre completo. Nuestro Hogar está destinado a personas con discapacidad intelectual que no tienen familia o cuya familia no puede hacerse cargo de ellos, por lo que viven en el Hogar de forma permanente”, detallaron Ramos y Ulrich.

Camino a la autonomía

El objetivo principal de la institución es promover la mayor autonomía e inclusión posible para sus residentes. Para ello, participan de múltiples actividades gestionadas por el Área de Discapacidad del Municipio, como talleres de cocina, costura, reciclado, deportes y batucada. Además, algunos asisten a la escuela primaria para adultos de La Cautiva, o participan en espacios del IMEFAA, como teatro, pintura, fotografía y folclore.

El edificio también fue ampliado con un Salón de Usos Múltiples (SUM) en la planta alta, aunque aún no cuenta con habilitación por falta de ascensor. “No es un lujo, es una necesidad que hoy no podemos cubrir. La inflación nos deja siempre un paso atrás y los subsidios están muy frenados. Sin ese ascensor, no podemos utilizar ese espacio como nos gustaría”, lamentaron.

Una comunidad comprometida

La comunidad de Crespo ha demostrado, una y otra vez, su afecto y compromiso con el Hogar. “La gente colabora mucho, los comercios ayudan, los mozos se ofrecen voluntarios, y se genera un clima muy lindo. Nos sentimos parte de una ciudad que abraza al Hogar como algo propio”, remarcaron las representantes.

Además de la cena, la institución organiza durante el año diversas iniciativas para recaudar fondos, como el evento gastronómico Manos a la Olla, con la participación del chef Tato Marche, y un bono contribución anual. Actualmente, unos 250 socios aportan de forma voluntaria una cuota mensual mínima de $1.000.

Quienes deseen sumarse como socios o colaborar con la institución pueden hacerlo contactando a la comisión directiva o al teléfono 343 5349070.