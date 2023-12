Crespo- El Hogar Nuevo Amanecer de Crespo integra la nómina de las diez instituciones que se verán beneficiadas por la gran colecta de "Once por Todos", a través de más instituciones que le dicen sí a la solidaridad y se unen a esta jornada en la Sala Mayo de Paraná.

Desde la comisión sostenedora, Georgina Fontana remarcó que: "Gracias a Lautaro Marche que hizo de nexo y propulsor de esta posibilidad, fuimos convocados para ser institución benefactora en el evento masivo Once por Todos, que se desarrolla este viernes 8 de diciembre, en la Sala Mayo de Paraná, organizado por Canal Once. Estamos trabajando de 8:00 a 22:00, con shows musicales y diferentes atractivos para la gente, en el marco de una gran colecta de alimentos no perecederos, productos de limpieza, pañales, elementos de higiene personal, útiles escolares, además de una alcancía solidaria, habilitada a través una trasferencia", señaló.

Datos a tener en cuenta

Como cada año, Elonce TV realiza una transmisión especial en vivo, de 11:00 a 22:00 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan. La transmisión es por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales de la señal.

Los shows musicales en vivo estarán como cada año en el escenario del Puerto Nuevo de Paraná. Desde las 18:00, se podrá disfrutar frente a la Sala Mayo de diferentes espectáculos y artistas solidarios que se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.

Cómo donar

-Concurrir a la Sala Mayo: Durante toda la jornada de hoy viernes, entre las 11:00 y las 22:00, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.

-Alcancía solidaria: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOS

Qué donar

-Se puede donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).

-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.

-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.

-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.

-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.

-Contribuciones solidarias a través de transferencias

A quiénes llegará la ayuda

Las donaciones serán destinadas a los siguientes beneficiarios:

-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque

-Cooperadora Hospital San Roque

-Cooperadora Hospital San Martín

-Asociación Civil Suma de Voluntades

-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén”

-Escuela Primaria N°15 "Gregorio Las Heras"

-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"

-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo"

-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)

-Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio” de Uader