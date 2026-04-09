Cada 12 de abril se conmemora el Día Internacional del Helado, una fecha que en Argentina encuentra al sector en plena expansión. La AFADHYA destacó el crecimiento sostenido de la actividad, tanto en consumo como en profesionalización, consolidando al país como uno de los referentes mundiales en la elaboración de helado artesanal.

Según datos de la entidad, el consumo promedio anual en Argentina alcanza los 7,3 kilos por persona, con picos de hasta 10 kilos durante la temporada alta, cifras que reflejan la fuerte presencia de este producto en los hábitos culturales y gastronómicos del país.

Un reconocimiento que trasciende fronteras

El presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, subrayó que el helado artesanal argentino atraviesa “un gran momento de reconocimiento internacional”, impulsado por una tradición que combina saberes transmitidos de generación en generación con innovación constante.

En ese sentido, destacó el reciente tercer puesto obtenido por Argentina en la Gelato World Cup y la expansión de heladerías con sello nacional en distintos países, como evidencia del posicionamiento alcanzado.

“El interés global por nuestra artesanía heladera creció notablemente en los últimos años, tanto por la calidad de las materias primas como por la capacitación permanente del sector”, señaló.

Un producto con identidad propia

El helado artesanal argentino se caracteriza por el uso de ingredientes seleccionados, la creatividad en la incorporación de nuevos sabores y el equilibrio entre técnicas tradicionales e innovación. Esta combinación permitió construir una identidad propia, reconocida tanto por consumidores como por especialistas en distintos mercados.

Entre los sabores más elegidos por los argentinos en 2025, según una encuesta realizada por AFADHYA a heladeros de todo el país, se destacan:

Dulce de leche granizado

Chocolate con almendras

Frutilla a la crema

Pistacho

Sambayón

Banana split

Dulce de leche

Súper dulce de leche

Limón

Americana

Formación y profesionalización en alza

Uno de los pilares del crecimiento del sector es la formación. Desde hace más de cinco décadas, AFADHYA impulsa iniciativas para elevar los estándares de calidad y capacitación.

Entre ellas, se destaca la Diplomatura en Elaboración de Helados Artesanales, desarrollada junto a la Universidad Nacional del Comahue, que ya cuenta con más de 300 egresados.

Además, en 2025 se inauguró la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, un espacio orientado a la formación técnica especializada y al fortalecimiento del sector en toda la región.

Una competencia que impulsa la excelencia

En el marco de esta celebración, AFADHYA anunció la realización del Campeonato Nacional del Helado Artesanal 2026, que tendrá lugar el 3 y 4 de junio en FITHEP Centro Expoalimentaria.

El certamen reunirá a ocho equipos de maestros heladeros que competirán en distintas pruebas técnicas, como monoporción en vidrio, torta helada y “mystery box”, evaluadas por un jurado de especialistas nacionales e internacionales.

La iniciativa busca fomentar la creatividad, la innovación y el desarrollo técnico, consolidándose como una plataforma clave para proyectar el helado artesanal argentino en la escena global.

Con una combinación de tradición, calidad e innovación, el helado artesanal argentino continúa afianzándose como un emblema de la gastronomía nacional y un producto cada vez más valorado en el mundo.