LSM (Paralelo 32).- En la sesión del miércoles 7 de octubre, ingresó para su tratamiento sobre tablas un dictamen único de comisión, a través del cual, el Consejo Deliberante de Libertador San Martín sancionó la ordenanza que especifica cómo se designará el Juez de Paz que tendrá injerencia sobre Libertador y General Racedo; y la fecha en que los aspirantes podrán presentarse su postulación.

En la sesión se definió que los formulario de inscripción con el curriculum vitae, se recepcionarán desde el martes 13 de octubre a las 9:00, hasta el viernes 16 de noviembre a las 12:00. A su vez, todos los postulantes inscriptos en tiempo y forma, rendirán un examen técnico teórico y tendrán una entrevista personal con los ediles.

La presidente del Concejo Deliberante, Lic. Susana Cayrus, se manifestó muy conforme con el trabajo criterioso y unánime del cuerpo legislativo que conduce comentando a Paralelo 32 que “Fue un trabajo largo, de mucha evaluación de parte de los concejales. Celebro el hecho de haber llegado a tratar un tema tan árido, con puntos tan desencontrados, sin embargo, se terminó trabajando en equipo, de tal manera que se logró un dictamen único, lo cual es muy importante, porque no es que gane un bloque o gana el otro, sino que ganan todos y es lo mejor que le puede pasar a nuestro pueblo”.

Seguidamente agregó “Que los concejales que lo representan, se pongan de acuerdo en una única forma para legislar determinada actividad, en este caso el Juzgado de Paz, una vez designado es vitalicio, es muy importante por lo que implica, por el perfil que queremos que sea, con injerencia en Libertador San Martín y también en Gral. Racedo”.

Finalmente, la presidenta del órgano legislativo manifestó que “Estoy satisfecha porque fue un trabajo arduo y de mucha consulta con jueces de otras provincias, profesionales del colegio de la magistratura, profesionales del colegio de abogados del departamento Diamante, y del colegio de abogados de la provincia de Entre Ríos. Aunque es un proyecto que viene de la gestión anterior, estos meses se trabajó mucho sobre el tema lográndose un dictamen único, esto significa que todos los concejales se pusieron de acuerdo en una normativa, como la mejor manera de elegir, interpretando el sentir de toda la comunidad”.

Sanción con fuerza de Ordenanza

Artículo 1°: Habilitar la inscripción de profesionales del derecho interesados en cubrir el cargo de Juez de Paz, debiéndose acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos.

a)Ser ciudadano argentino. b) Poseer título de abogado nacional. c) Tener como mínimo veintisiete (27) años de edad. d) Tener como mínimo cinco (5) años de ejercicio activo de profesión o en la magistratura. e) Tener residencia inmediata mínima de dos (2) años en la localidad, o haber residido con anterioridad por lo menos cinco (5) años consecutivos en el ejido Municipal de Libertador San Martín.

Artículo 2°: El Formulario de Inscripción, que consta en folios N°8 y N°9 del Expediente de la referencia, deberá publicarse en la página web del Municipio, desde la fecha de promulgación de la presente norma.

Los Aspirantes deberán presentar dicho Formulario de Inscripción y su Curriculum Vitae, por Secretaría del concejo Deliberante, pudiéndolo enviar electrónicamente al correo: [email protected], desde el 13 de octubre a las 9 horas, hasta el 16 de noviembre del 2020, a las 12 horas. La dirección electrónica mencionada estará disponible para consultas y dudas.

Artículo 3°: El Pleno del Concejo Deliberante, constituido en Comisión, designará a tres (3) profesionales que conformarán la mesa evaluadora, la que presentará el temario del examen en el término de cinco (5) días hábiles.

Artículo 4°: Tanto el temario, como la fecha y hora del exámen y la modalidad en que se llevará a cabo el mismo, serán comunicados a los aspirantes por vía electrónica, con una anticipación de diez (10) días hábiles.

Artículo 5°: Conocidos los resultados del examen técnico, se citará a cada aspirante a participar en la entrevista personal, que tendrá lugar en el edificio administrativo del Concejo Deliberante.

Artículo 6°: Designar en Sesión Especial la Terna correspondiente en los términos establecidos por la Ley Orgánica Municipal N° 10.027

Cabe destacar que, de dicha terna de postulantes, el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, nominará al Juez de Paz para el Juzgado de Libertador San Martín.