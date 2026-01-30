En una sesión ordinaria inédita del 15° período deliberativo, realizada en Plaza Lacunza, el Honorable Concejo Deliberante de Libertador San Martín aprobó por votación unánime el Expediente N° 1.18.04.00634.25, referido a la Contribución por Mejoras para la pavimentación del barrio UAP II. La iniciativa prevé la ejecución de 7.607,47 metros lineales reales de frentes en ese sector de la ciudad.

La sesión tuvo lugar el miércoles 28 de enero y fue presidida por la doctora Claudia Erbes, con la asistencia de la secretaria del cuerpo, Dra. Karen Vogel. Estuvieron presentes los nueve ediles que integran el Concejo Deliberante, el intendente Darío Heinze y una numerosa representación de vecinos del barrio involucrado. Durante el encuentro se dio tratamiento y aprobación formal al único proyecto ingresado en el orden del día.

De acuerdo a los análisis técnicos realizados, el proyecto establece la necesidad de ejecutar pavimento de hormigón elaborado H21, con un espesor de 20 centímetros, como solución adecuada frente a los problemas de transitabilidad y erosión existentes en la zona.

La obra de pavimentación abarcará diversas calles de la planta urbana de Libertador San Martín: Luis Ernst, Francisco Westphal, Juan José Castelli y Sargento Cabral, entre avenida Bartolomé Mitre y Camilo Hilt; Francisco Laprida, entre avenida Bartolomé Mitre y Pedro Peverini; Juan Sebastián Bach, entre avenida Bartolomé Mitre y Julio Dupertuis; Juan José Paso, entre avenida Bartolomé Mitre y Reinaldo Hetze; avenida Bartolomé Mitre (calzada sur/oeste), Reinaldo Hetze, Julio Dupertuis y Pedro Peverini, entre Luis Ernst y Buenos Aires; y Camilo Hilt, entre Luis Ernst y Sargento Cabral. En total, el proyecto comprende 7.607,47 metros lineales reales de frentes en el barrio UAP II.

Según la ordenanza sancionada, el costo total de la obra asciende a $2.989.011.190,05, calculado a valores vigentes a enero de 2026. No obstante, y con el fin de posibilitar su ejecución ante el significativo impacto económico para los vecinos beneficiados, el Municipio de Libertador San Martín asumirá el 30 % del monto total. De esta manera, el valor final de la obra de “Contribución por Mejora – Pavimentación Barrio UAP II” se reduce a $2.092.307.833,04.

Dividido este monto por la totalidad de metros lineales de frente contributivo —5.251,06 metros—, se determinó que el valor del metro lineal de frente será de $398.454,75, importe vigente a enero de 2026 y que se actualizará conforme al índice que se creará a tales efectos.

La normativa también habilita un Registro de Oposición hasta el 27 de febrero inclusive, para que los propietarios afectados puedan manifestar su postura. En caso de que no exista oposición de más del 40 % de los frentistas, la obra se ejecutará y el pago será obligatorio para el 100 % de los beneficiarios, en concepto de Contribución por Mejoras, conforme a las pautas establecidas en la ordenanza.

En cuanto a las modalidades de pago, los propietarios podrán optar entre el 2 y el 20 de marzo de 2026 por distintas alternativas: pago total al contado con vencimiento el 15 de abril de 2026 y un descuento del 7 %; pago financiado en seis cuotas fijas no actualizables, con la primera cuota también el 15 de abril; o planes de pago en 12, 24, 36, 48 o 60 cuotas mensuales actualizables, con ajustes trimestrales a partir de agosto de 2026, y un valor mínimo de cuota fijado en $80.000.

Finalizada la sesión, el intendente Darío Heinze dialogó con el medio Paralelo 32 y destacó la importancia del hecho. “La sesión se hizo en Plaza Lacunza porque la ordenanza de hoy era para este barrio y se realizó con los vecinos presentes”, señaló. Además, repasó el avance del plan de pavimentación municipal, recordando que comenzó con 45 cuadras en el barrio Altos del Libertador, se sumaron luego 12 cuadras en el barrio Bernhardt y ahora se incorporan 55 cuadras en el barrio UAP II, totalizando 112 cuadras proyectadas para ejecutarse en los próximos años.

“Esto lo podemos hacer porque los vecinos están colaborando en gran porcentaje junto con el municipio y de esta forma vamos a seguir avanzando con lo que aún hace falta”, concluyó el jefe comunal.