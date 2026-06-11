Continuando con la agenda de actividades previstas por la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos, el próximo domingo 4 de noviembre se realizará la puesta en escena de la obra “Un auto blanco” del Grupo Abarajala de la localidad de Viale.

La actividad se llevará a cabo en el marco de Domingos de Teatro en la Usina en el horario habitual del ciclo, a las 20 horas, con entrada gratuita. Las mismas deben retirarse por la sala (G. Matorras 861) de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas. La capacidad de la sala es limitada, se ruega puntualidad.

El teatro transforma al espectador y permite visibilizar las problemáticas actuales, discutir los mandatos, revisar los roles, emocionar, conmover y divertirse. Desde la Secretaría de Turismo y Cultura se impulsa esta iniciativa para brindar acceso al bien cultural teatral y fomentar el hábito de asistir al teatro. El ciclo se viene realizando todos los domingos desde Marzo y se extenderá hasta diciembre.

Sobre la obra

Al margen de la ruta, en la gomería, que es el negocio familiar, cuatro hermanos trabajan. En casa, mamita espera la recaudación del día. Así transcurre la vida de esta familia, en los límites de la cordura y la locura, entre secretos y violencia. Finalmente nunca pasa nada… hasta que pasa.

Ficha Técnica técnica

Autora: Amelia Uzín

Actúan: Diego Capurro, Fabiana Coronel, Jonathan Gieco, Walter Albornoz, María José Grinóvero, Esteban Habringer, Matías Siebenlist, Heraldo Ludi.