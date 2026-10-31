Nogoyá.– Nuestra ciudad vive este fin de semana una auténtica fiesta del deporte motor con la llegada del Gran Premio Coronación del Enduro Cross Entrerriano, competencia decisiva en la que se consagrarán los campeones de la temporada ante un gran marco de público. El evento se desarrollará durante la tarde de este sábado 31 de octubre y mañana domingo 1 de noviembre en el circuito La Tijereta, ubicado en distrito Montoya.

El piloto local Isidro Aladio, quien encabeza las posiciones del certamen y se perfila como principal aspirante al título en la categoría Junior Limitada, palpitó la previa con entusiasmo: "estamos con muchas ganas de cerrar el año con broche de oro. Estamos punteros en el torneo y trataremos de hacer la tarea lo mejor posible. Es la fecha más importante del campeonato y es un orgullo cerrar el año en casa junto a la gente del pueblo. Estamos organizando todo de la mejor manera", expresó. Asimismo, destacó el respaldo comunitario y adelantó que las tareas en el trazado se encuentran prácticamente finalizadas.

Entradas y cronograma de actividades

Con el objetivo de facilitar la concurrencia de espectadores, la organización dispuso la venta de localidades con valores diferenciales. El abono anticipado para ambas jornadas tiene un costo de $15.000 y se puede adquirir en Nogoyá en España Shop y Kiosco Pipas, mientras que el ingreso general en puerta durante el fin de semana será de $20.000 y sigue siendo válido para ambas jornadas.

La actividad oficial en el predio ubicado en la zona de Montoya se iniciará hoy a partir de las 12:00 con la apertura de puertas e ingreso al predio, dando paso a las tandas de pruebas libres oficiales entre las 14:00 y las 17:00. En tanto, la jornada decisiva de mañana domingo 1 de noviembre comenzará a las 07:00 con la apertura de instalaciones, reservando de 09:00 a 10:00 las tandas libres para los pilotos que no giraron la jornada previa. La competencia formal tendrá la largada de su primera manga a las 10:00 y la segunda a las 14:00, culminando a las 17:00 con la ceremonia de entrega de premios y la coronación de los nuevos campeones.

Accesos y ubicación

Para quienes arriben desde otras localidades deberán ingresar por Ruta Provincial 26, doblando hacia el este en la planta de silos de la Cooperativa COOPAR y transitando durante siete minutos por el camino de tierra. En tanto, para los vecinos que partan desde el centro de Nogoyá, la ruta sugerida comprende tomar calle 25 de Mayo hasta el Cementerio Municipal y continuar por el camino rural a Montoya, situándose el trazado a solo seis kilómetros de Plaza Libertad.