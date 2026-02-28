El Gobierno nacional completó este viernes 28 de febrero la apertura de sobres de la licitación pública internacional destinada a privatizar la Vía Navegable Troncal, y recibió tres ofertas de algunas de las principales dragadoras del mundo, en un proceso que contó con aval técnico de la ONU y respaldo multisectorial.

La iniciativa busca la modernización, operación y mantenimiento de esta ruta estratégica por la que circula aproximadamente el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región, convirtiéndola en una infraestructura clave para la competitividad productiva.

En el proceso se presentaron tres propuestas correspondientes a las firmas Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia, consideradas entre las empresas dragadoras más importantes a nivel global.

El pliego licitatorio fue elaborado con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó como organismo técnico para garantizar la transparencia del proceso y asegurar criterios de competitividad en la adjudicación.

La convocatoria contó además con el acompañamiento de entidades representativas del sector productivo y portuario, entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. También expresaron su respaldo los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.

A su vez, acompañaron el proceso entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina, además de organizaciones ambientalistas y referentes técnicos vinculados al comercio exterior y la logística.

Un esquema en tres sobres

La licitación se estructuró bajo un sistema de tres sobres. El primero contempla la evaluación de antecedentes operativos y la capacidad técnica y financiera de las empresas oferentes. El segundo analiza el Plan de Trabajo, con un esquema de puntajes técnicos. El tercero pondera la oferta económica, con mayor peso relativo para garantizar la tarifa más baja posible para los usuarios del sistema.

Concluida la etapa de apertura y análisis de propuestas, el Poder Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión por 25 años. El esquema previsto establece que la concesión se realizará a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del comercio exterior argentino, en un contexto en el que la eficiencia de la hidrovía resulta determinante para las economías regionales y la inserción del país en los mercados internacionales.