El Gobierno de Entre Ríos continúa desarrollando el Programa Integral de Fortalecimiento y Apoyo a Cooperativas, una iniciativa que busca brindar asistencia técnica, capacitación y herramientas para potenciar el desarrollo de entidades productivas y de servicios en todo el territorio provincial.

En ese marco, la presidenta del Instituto de Cooperativas y Mutuales (Ipcymer), María Laura Renoldi, recorrió durante los últimos días cooperativas de General Galarza, Rosario del Tala, Basavilbaso y Gualeguaychú, donde mantuvo reuniones con autoridades locales y referentes de cada institución.

El programa apunta a fortalecer la gestión de las cooperativas mediante el acompañamiento en procesos de regularización administrativa y legal, el acceso a capacitaciones, la incorporación de tecnología y equipamiento, y el impulso de proyectos productivos y de servicios.

Durante las visitas, Renoldi destacó el rol que cumplen estas entidades en el desarrollo económico y social de la provincia.

“Las cooperativas generan trabajo, brindan servicios de calidad, promueven la innovación y acompañan el crecimiento de nuestras comunidades. Fortalecerlas es también una manera de impulsar el desarrollo de Entre Ríos”, expresó.

Recorrida por cuatro ciudades

La agenda comenzó en General Galarza, donde la funcionaria fue recibida por el intendente Fabián Menescardi y autoridades de la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos.

Posteriormente visitó la Cooperativa Manos Talenses, en Rosario del Tala, junto al intendente Juan Ramón Medina y la presidenta de la entidad, Sara Sánchez.

La recorrida continuó en Basavilbaso, con un encuentro en la Cooperativa Agrícola Lucienville, y finalizó en Gualeguaychú, donde mantuvo una reunión con integrantes de la Cooperativa Jeannot Sueyro.

En cada una de las localidades se relevaron necesidades específicas de las entidades y se analizaron posibles acciones para fortalecer su funcionamiento y promover nuevos proyectos.

Reconocimiento a la trayectoria cooperativa

Durante las visitas también fueron entregadas distinciones otorgadas por la Cámara de Diputados de Entre Ríos en reconocimiento a la trayectoria y al aporte que realizan distintas cooperativas al desarrollo de sus comunidades.

El reconocimiento alcanza además a la Cooperativa Eléctrica de Concordia y a la Cooperativa Agrícola de La Paz.

Desde el Instituto de Cooperativas y Mutuales recordaron que las entidades interesadas pueden incorporarse al Programa Integral de Fortalecimiento y Apoyo a Cooperativas mediante la inscripción digital habilitada por el organismo.