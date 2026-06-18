El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves un paquete de medidas destinadas a aliviar la situación de los pequeños comerciantes de la provincia. Entre las iniciativas se destacan la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C y un subsidio en la tarifa eléctrica que comenzará a aplicarse a partir de julio.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el secretario de Energía, Jorge Tarchini.

"Estamos dando un mensaje a miles de entrerrianos que todos los días levantan una persiana, atienden un negocio, pagan salarios y sostienen una parte importante de nuestra economía local", expresó Frigerio al presentar las medidas.

Más de 20.000 comercios alcanzados

El mandatario provincial explicó que ya firmó el proyecto de ley que fue remitido a la Legislatura para eximir del pago de Ingresos Brutos a los comerciantes adheridos al monotributo en las categorías A, B y C.

"Estamos hablando de más de 20.000 comercios entrerrianos que no van a tener que pagar más ese impuesto", precisó.

La medida apunta especialmente a pequeños comerciantes que, según señaló el gobernador, enfrentan no solo las dificultades económicas generales sino también transformaciones en los hábitos de consumo y nuevas formas de comercialización que incrementan la competencia.

Además, quienes se encuentren en categorías superiores del monotributo accederán a la exención de una cuota anual del régimen simplificado, siempre que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Subsidio a la energía

Otra de las medidas anunciadas es un subsidio en la factura de energía eléctrica destinado a los mismos contribuyentes alcanzados por la exención impositiva.

Frigerio explicó que el beneficio busca compensar parte de uno de los principales costos operativos de los pequeños comercios.

"Vamos a estar subsidiando lo que representa, por ejemplo, el consumo de una heladera donde se exhiben productos o un equipo de aire acondicionado. No podemos impedir los cambios en los hábitos de consumo, pero sí acompañar a quienes sostienen la actividad comercial de nuestras ciudades", afirmó.

Por su parte, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, indicó que el beneficio se aplicará automáticamente mediante un cruce de información entre ATER, Enersa y las cooperativas eléctricas de la provincia.

"No será necesario realizar ningún trámite. El descuento se verá reflejado directamente en la factura a través de la bonificación del cargo fijo", explicó.

La medida tendrá vigencia inicial hasta el 31 de diciembre, aunque no se descarta su continuidad una vez evaluados los resultados.

Un esfuerzo fiscal de 3.000 millones de pesos

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, estimó que más de 50.000 contribuyentes se verán beneficiados por el conjunto de medidas anunciadas.

Asimismo, informó que el costo fiscal para la provincia rondará los 3.000 millones de pesos de aquí a fin de año.

"Es un esfuerzo importante que puede sostenerse gracias al proceso de ordenamiento y eficiencia del gasto público que viene llevando adelante la provincia", señaló.

En cuanto a la implementación de la exención de Ingresos Brutos, el ministro Fabián Boleas aclaró que una vez sancionada y reglamentada la ley, el beneficio será automático y no requerirá gestiones por parte de los contribuyentes.

Convocatoria a los municipios

Durante la conferencia, Frigerio también invitó a los municipios a sumarse con medidas similares de alivio tributario.

El gobernador recordó que la provincia viene impulsando distintos incentivos para la inversión privada y consideró importante que los gobiernos locales acompañen con políticas de reducción de cargas fiscales.

"La política de alivio impositivo a quienes trabajan, producen y generan empleo forma parte de nuestro ADN como gestión. Queremos que los municipios también se sumen a este esfuerzo para acompañar a un sector que hoy atraviesa desafíos importantes", concluyó.