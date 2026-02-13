El gobierno provincial informó que dará inicio al proceso de paritarias correspondientes al año 2026, en el marco del diálogo institucional que mantiene con los distintos sectores gremiales.

Según se comunicó oficialmente, las negociaciones comenzarán el miércoles 19 de febrero con los gremios estatales y continuarán el lunes 23 con los sindicatos docentes.

Estatales: primera reunión el 19 de febrero

Para el jueves 19, a las 14 horas, fueron convocadas la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con el objetivo de dar inicio a las instancias formales de negociación salarial.

En ese encuentro se abrirá la discusión paritaria con los trabajadores de la administración pública provincial, donde se abordarán las pautas salariales para el nuevo año.

Docentes: convocatoria para el 23

En tanto, los gremios docentes fueron citados para el lunes 23 de febrero a las 16 horas. Participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

La reunión marcará el comienzo de la paritaria docente 2026, instancia clave para definir las condiciones salariales y laborales del sector educativo.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estos encuentros forman parte de la política de diálogo con los distintos sectores sindicales, en un contexto donde la discusión salarial volverá a ocupar un lugar central en la agenda pública.