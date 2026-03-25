El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entregó el decreto mediante el cual el Gobierno provincial formaliza la transferencia, a título de donación, del inmueble donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias Económicas, a favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La actividad se desarrolló en el marco de una visita del mandatario a la casa de estudios, donde mantuvo un encuentro de trabajo con el decano Sebastián Pérez, autoridades académicas, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca.

Durante la jornada, Frigerio destacó el alcance de la medida y la vinculó con una política más amplia de regularización dominial impulsada desde el inicio de su gestión. “Tiene que ver con un proceso que empezamos desde el arranque, que es la titularización de propiedades para un montón de vecinos que hace décadas son dueños de su lugar, pero no tienen un papel que así lo determine”, expresó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la seguridad jurídica para el desarrollo institucional: “Las inversiones que se siguen haciendo en esta facultad se realizan con mucha más seguridad y convicción cuando se cuenta con la titularidad legal del predio”.

La medida garantiza la regularización dominial del edificio y fortalece el desarrollo institucional de la universidad pública, al brindar mayor previsibilidad para el crecimiento de sus actividades académicas y de investigación científica.

Por su parte, el ministro Manuel Troncoso valoró el trabajo articulado entre el gobierno provincial y la institución educativa. Destacó que el vínculo con la facultad es “muy simbiótico” y remarcó la existencia de “mucha sinergia” en términos de gestión. Asimismo, ponderó la capacidad del equipo universitario para impulsar una agenda creativa y con una visión estratégica en relación a la educación y la inserción laboral.

El funcionario también señaló que, si bien los procesos administrativos suelen ser extensos, los resultados se alcanzan cuando las iniciativas son llevadas adelante con responsabilidad, seriedad y compromiso.

A su turno, el decano Sebastián Pérez calificó la instancia como “un momento histórico” para la institución. “Estamos muy agradecidos. Obtener definitivamente la propiedad del inmueble para la universidad, la facultad y toda la comunidad es muy importante”, afirmó.

Pérez remarcó que este avance es fruto de una gestión conjunta que permitió destrabar trámites pendientes de años anteriores y destacó que la titularidad del edificio aporta previsibilidad para continuar con las inversiones en la facultad, la más grande de la provincia, que ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en su oferta académica como en su matrícula.

Finalmente, se puso en valor la importancia de continuar fortaleciendo el sistema universitario público mediante políticas que acompañen su desarrollo. La transferencia del inmueble responde a una demanda histórica de la comunidad educativa y se enmarca en la normativa provincial vigente, consolidando la infraestructura universitaria en Entre Ríos.